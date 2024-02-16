شكرا لقرائتكم خبر عن كريم جليسوليد السحري لتبييض وتفتيح الوجه وإزالة أي أسمرار وبقع داكنة في دقائق والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - د كريم جليسوليد من أشهر منتجات العناية بالبشرة التي تفضل الكثير من السيدات استخدامه حيث أن أغلب الفتيات يقوموا باستخدامه كمرطب، ولا يعلمون أنه من أفضل المكونات التي يمكن استخدامها في تبييض البشرة بشكل كبير، حيث أن تركيبة كريم جليسوليد تحتوي على الكثير من المكونات التي تعمل على تفتيح البشرة، ولذلك أصبح يستخدم بشكل كبير في خلطات تبييض البشرة حتى يزيد من فاعليتها وتصبح الخلطة مميزة في تبييض وترطيب البشرة، ابقوا معنا في هذا الموضوع نقدم لك خلطة كريم جليسوليد لتبييض البشرة بشكل فعال من أول مرة استخدام. مكونات ماسك كريم جليسوليد لتبييض البشرة 3 ملاعق كبيرة من كريم جليسوليد. 3 ملاعق كبيرة من النشا. ملعقة من عسل النحل. عصير ليمونة. طريقة تحضير ماسك كريم جليسوليد لتبييض البشرة: في البداية في بولة للماسكات نقوم بخلط كريم جليسوليد مع النشا لأنه من أهم المكونات التي تعمل على تفتيح البشرة، ثم بعد ذلك نضيف ملعقة العسل والتقليب حتى نحصل على خليط كريمي. أخيرا نقوم بأضافة عصير الليمونة وهو من المكونات المهمة في الماسك لأنه يحتوي على كمية كبيرة من فيتامين C المهم جدا لتفتيح البشرة. كريم جليسوليد للتبييض البشرة أول خطوة نغسل البشرة بالماء جيدا حتى تصبح نظيفة ولا يوجد عليها أي رواسب من الميك أب أو زيوت البشرة. ثاني خطوة يفضل عمل حمام بخار للبشرة حتى يفتح مسام البشرة وتستقبل الماسك وتستفيد منه بشكل أفضل. ثالث خطوة نقوم بتوزيع الماسك على البشرة بالكامل ثم نتركه لمدة ساعة على الأقل حتى يجف تماما، ثم بعد ذلك نقوم بفرك الماسك ونبدأ في غسل البشرة بالماء الفاتر ثم ندهن الكريم المرطب اليومي. يكرر استخدام الماسك أسبوعيا