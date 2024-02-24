شبوة.. اشتباكات مسلحة بين قبيلتين على خلفية استحداث نقطة في "عسيلان"

المنامة - ياسر ابراهيم - اندلعت مساء الجمعة اشتباكات مسلحة بين قبيلتين، في مديرية عسيلان بمحافظة شبوة (جنوب شرق اليمن)، الخاضعة لسيطرة تشكيلات المجلس الانتقالي.

وقال مصدرين محليين لـ"يمن شباب نت"، إن اشتباكات مسلحة اندلعت الليلة بين مسلحين من قبيلتي بلحارث وآل الضيف، على خلفية استحداث نقطة على الطريق العام بمديرية عسيلان بمحافظة شبوة.

وأضاف أحد المصادر، أن قبيلة آل الضيف استحدثت نقطة مسلحة قبل بضعة أيام في منطقة مفيجر التابعة لمديرية عسيلان، وهو ما رفضته قبيلة بلحارث على أنها منطقة محاددة لها.

وأشار المصدر إلى أن قوات من تشكيلات دفاع شبوة والعمالقة وصلت لمنطقة الاشتباكات لإنهاء التوتر بين القبلتين.

جاء ذلك بعد يوم من اندلاع اشتباكات بالسلاح الخفيف والمتوسط بين قبيلتي "آل باراس" و "آل سليمان"، في منطقة المحاضرة على حدود مديرية عتق مركز المحافظة، على خلفية مقتل شخص من قبيلة "آل بارس"، من قبل مسلحين من الطرف الآخر، قبل أكثر من شهر.

وبشكل متكرر تندلع اشتباكات قبلية في مختلف مديريات محافظة شبوة الخاضعة لتشكيلات محسوبة على الانتقالي المدعومة من السعودية والإمارات، في ظل غياب تام لسلطة الأمر الواقع.