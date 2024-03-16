رئيس الحكومة يوجه بإحالة إدارة مستشفى الأمراض النفسية والعصبية بعدن إلى التحقيق

المنامة - ياسر ابراهيم - وجه رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور احمد بن مبارك، السبت، بإحالة إدارة مستشفى الأمراض النفسية والعصبية بالعاصمة المؤقتة عدن، إلى التحقيق نظراً للإهمال وتدهور الخدمات وعدم العناية بنزلاء المستشفى وسوء النظافة.



جاء ذلك، خلال زيارة مفاجئة إلى مستشفى الأمراض النفسية والعصبية بمديرية دار سعد، ضمن سلسلة جولاته الميدانية التي يجريها لتفقد المنشآت الطبية، للتأكد من جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، وفق وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".



وألزم بن مبارك، وزير الصحة العامة والسكان، بمتابعة التحقيق والرفع بالنتائج لاتخاذ ما يلزم، مؤكداً أن هذا التسيب والإهمال ليس مقبولاً ويجب وضع حداً له، وأن الحكومة لن تتهاون في اتخاذ إجراءات صارمة ضد المتلاعبين في أداء واجباتهم.



وطاف رئيس الوزراء بعدد من إقسام المستشفى، وزار المرضى والنزلاء واطلع على أوضاعهم ومستوى الخدمات المقدمة لهم من تغذية وعلاجات ومراجعات طبية.



وعبر عن خيبة أمله جراء الإهمال الواضح والتردي غير اللائق في مستوى النظافة والعناية بالمرضى والغياب الجماعي لقيادة وكادر المستشفى، مؤكداً ان الحكومة وعلى الرغم من رفع الموازنة التشغيلية للمستشفى لم ينتج عنها أي تحسن.



وقال رئيس الوزراء إن "المشكلة ليست في الجوانب المالية فقط، بل في غياب الضمير المهني لدى البعض وتخليهم عن مسؤولياتهم وهذا نوع من الفساد الذي لن نتهاون فيه او نسمح به، ومثلما أكدت أن عنوان المرحلة لعمل الحكومة هو الشفافية والمساءلة وسنطبق ذلك على الجميع".



كما اطلع رئيس الوزراء وزير الخارجية على سير العمل في مستشفى الصداقة التعليمي بالعاصمة المؤقتة عدن، ومستوى الخدمات الصحية المقدمة للمرضى.



وقدم عدد من المرضى ومرافقيهم والمترددين على المستشفى، ملاحظات حول أداء المستشفى وما يواجهونه من صعوبات جراء القصور في الخدمات وغياب بعضها، وتغيب الأطباء عن أداء خدماتهم واغلاق بعض الأقسام والمختبرات.



وبهذا الخصوص وجه رئيس الوزراء، وزير الصحة العامة والسكان وإدارة المستشفى بأخذ الملاحظات والشكاوى بعين الاعتبار ووضع الحلول العاجلة لها، وموافاته بما تم اتخاذه.



وأكد على جميع المسؤولين، الاستماع الى شكاوى وملاحظات الناس والعمل على معالجتها أولاً بأول، ومن يتغافل عن ذلك سيتم محاسبته، لان الجميع معنيين بخدمة المواطنين وهو التزام أخلاقي ووطني وديني يجب التقيد به ومن لا يستطيع عليه أن يترك موقعه لشخص اكثر كفاءة واقتدار.



وشدد بن مبارك، على ضرورة الاهتمام بمستوى النظافة في المستشفى بشكل أفضل، وانتظام العاملين من الفرق الطبية وأطقم التمريض في عملهم ومحاسبة المقصرين.



وأكد أنه من غير المقبول إغلاق بعض الأقسام في المستشفى او التغيب بدواعي الاجازة، فالمهن الإنسانية وملائكة الرحمة يجب أن يكونوا من أكثر الناس حرصاً والتزاماً بخدمة المرضى في كل وقت.



كما وجه رئيس الوزراء باتخاذ إجراءات عاجلة بشأن الأجهزة المعطلة والالتزام بتحسين النظافة والمناوبة للطاقم الطبي.

