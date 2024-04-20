شكرا لبحثكم عن خبر كشف جريمة قتل غامضة في وادي حضرموت.. خلال 24, ساعة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

تمكنت إدارة البحث الجنائي بوادي وصحراء حضرموت من كشف جريمة قتل غامضة بعد العثور على جثة شخص مجهول متوفي داخل دولاب ملابس في منزل بمنطقة الغرفة بمديرية سيئون وتضبط الجاني الذي يدعى ( م ، ح ، ب) خلال أقل من اربعه وعشرين ساعة من استلام البلاغ ونشر خبر الجريمة الشنيعة في وسائل الاعلام.

حيث تلقى البحث الجنائي بلاغ من مالك المنزل عن وجود جثة مجهولة داخل دولاب غرفة النوم بمنزله اكتشفها عن طريق الرائحة الكريهة التي انبعثت منها بعد رجوعه من السفر وافاد في بلاغه ان المنزل يقيمون فيه ابنائه فقط وانه يسكن في محافظة عدن وان احد ابنائه مختفي مفقود ، وقام البحث الجنائي باشعار وكيل النيابة الذي وجه باستكمال الاجراءات بالنزول فورا الى موقع الجريمة بتحريز المكان ورفع الأدلة ونقل الجثة إلى ثلاجة مستشفى سيئون والتحقيق مع المتهمين ، حيث تبين ان الجثة تعود لإبن مالك المنزل يدعى (م. ح. ب ) يبلغ من العمر 22 عام.

وخلال التحقيق في القضية تم كشف خيوط ملابسات الجريمة من خلال رفع تقرير عن معاينة موقع الجريمة والتحقيق مع المتهمين من قبل فريق البحث الجنائي الذي تكلل بكشف هوية الجاني ويدعى (م، ح، ب) يبلغ من العمر 19 عام وهو اخ المجني عليه، ومن خلال سماع اقواله اعترف بواقعة القتل برمي داموك على رأس اخيه وطعنه عدة طعنات في الرقبة والظهر ولفه بعدة ستاير واخفاء الجثة داخل دولاب الملابس ومسح آثار الدماء، حيث قال انه قام بقتل أخية في تاريخ 26 رمضان بسبب خلافات شخصية بينهم وعداوة سابقة.

وأشار مدير إدارة البحث الجنائي بوادي وصحراء حضرموت العقيد ياسر العامري بانه تم النزول بتوجيه من عضو النيابة القاضي اسامة باجبير الى مسرح الجريمة بعد كشف هوية الجاني والتحقيق معه بمعية الادلة الجنائية وعاقل الحارة وبمتابعة من القيادة والسيطرة لضبط أدوات الجريمة وجوال المجني عليه ليتم استكمال الاجراءات القانونية وإحالة الجاني للنيابة العامة لينال جزاه العادل.

وأكد العقيد العامري بان متابعة القضية كانت بإشراف مباشر من مدير عام الأمن والشرطة العميد الركن عبدالله سالمين بن حبيش الذي شدد على ضرورة كشف الحقيقة وضبط مرتكبي الجريمة وتوجيهاته بتعزيز قوة أمنية من شرطة الدوريات وأمن الطرق لتسهيل عمل رجال البحث في متابعة القضية وحماية تحركاتهم، مشيداً بجهود كادر البحث وإدارة الادلة الجنائية الذين تعاملوا مع القضية بمهنية عالية واستمرار جهودهم في تنفيذ الاجراءات دون توقف فور تلقي البلاغ بكشف خيوط القضية المجهولة وضبط الجاني.

التوجيه المعنوي والعلاقات العامة - سيئون