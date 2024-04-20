شرطة وادي حضرموت تعلن كشف ملابسات جريمة قتل غامضة في سيئون

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت شرطة وادي وصحراء حضرموت، السبت، كشف ملابسات جريمة قتل غامضة بعد العثور على جثة لشخص مجهول متوف داخل دولاب في منزل بمنطقة الغرفة في مديرية سيئون شرقي اليمن.



وأفادت شرطة البحث الجنائي، بأنها تلقت أمس الجمعة، بلاغا من صاحب منزل عن وجود جثة داخل دولاب غرفة النوم بمنزله ملفوفة بعدد من الستائر اكتشفها عن طريق الرائحة الكريهة التي انبعثت منها، أن المنزل يقيم فيه ابنائه فقط وأنه يسكن في محافظة عدن وأن أحد ابنائه مختفي مفقود، وفق بيان الشرطة.



وقالت الشرطة في بيانها، إن البحث الجنائي قام بإشعار وكيل النيابة الذي وجه باستكمال الإجراءات بالنزول فورا الى موقع الجريمة بتحريز المكان ورفع الأدلة ونقل الجثة إلى ثلاجة مستشفى سيئون والتحقيق مع المتهمين، حيث تبين أن الجثة تعود لنجل مالك المنزل ويدعى (م. ح. ب ) يبلغ من العمر 22 عاما.



وأضاف البيان، إنه خلال التحقيق في القضية تم كشف خيوط ملابسات الجريمة من خلال رفع تقرير عن معاينة موقع الجريمة والتحقيق مع المتهمين من قبل فريق البحث الجنائي الذي تكلل بكشف هوية الجاني ويدعى ( م ، ح ، ب) يبلغ من العمر 19 عام وهو شقيق المجني عليه.



وأوضحت الشرطة، أنه ومن خلال سماع أقواله اعترف بواقعة القتل برمي داموك على رأس أخيه وطعنه عدة طعنات في الرقبة والظهرولفه بعدة ستاير واخفاء الجثة داخل دولاب الملابس ومسح آثار الدماء، مشيرة إلى أن الجاني أعترف بقتل أخية في تاريخ 26 رمضان بسبب خلافات شخصية بينهم وعداوة سابقة.



وقال مدير إدارة البحث الجنائي بوادي وصحراء حضرموت العقيد ياسر العامري، إنه تم النزول بتوجيه من عضو النيابة القاضي أسامة باجبير الى مسرح الجريمة بعد كشف هوية الجاني والتحقيق معه بمعية واستكمال الإجراءات القانونية وإحالته للنيابة العامة لينال جزاه العادل.



وأكد العقيد العامري، أن متابعة القضية كانت بإشراف مباشر من مدير عام الأمن والشرطة العميد الركن عبدالله سالمين بن حبيش الذي شدد على ضرورة كشف الحقيقة وضبط مرتكبي الجريمة وتوجيهاته بتعزيز قوة أمنية من شرطة الدوريات وأمن الطرق لتسهيل عمل رجال البحث في متابعة القضية وحماية تحركاتهم.



وأشاد بجهود كادر البحث وإدارة الأدلة الجنائية الذين تعاملوا مع القضية بمهنية عالية واستمرار جهودهم في تنفيذ الإجراءات دون توقف فور تلقي البلاغ بكشف خيوط القضية المجهولة وضبط الجاني.

