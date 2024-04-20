شكرا لبحثكم عن خبر بدعم فاعل خير هندي..مبادرة الإعلامي صالح العبيدي تُقدم الدعم لمرضى الكوليرا في عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

قامت مبادرة الإعلامي صالح العبيدي، اليوم، بزيارة مركز العزل لعلاج مرضى الكوليرا في مستشفى الصداقة التعليمي بالعاصمة عدن، وذلك بدعم فاعل خير من دولة الهند، في إطار جهوده المستمر للتخفيف من معاناة المرضى والمحتاجين.

وقدمّت المبادرة مبالغ مالية وأدوات صحية، بهدف التخفيف من آلامهم وتوفير احتياجاتهم الأساسية.

وتأتي هذه المبادرة في ظلّ ازدياد أعداد مرضى الكوليرا في عدن، وازدياد احتياجاتهم الأساسية في ظلّ الظروف الصعبة التي يمرّ بها البلد.

وثمن الإعلامي صالح العبيدي جهود الداعمين لمبادراه، داعيًا وزارة الصحة والجهات المسؤولة إلى القيام بمسؤولياتها تجاه مرضى الكوليرا، والعمل على توفير الأدوية والعلاجات اللازمة، وتعزيز جهود الوقاية من هذا المرض من خلال رفع مستوى التوعية الصحية.

وأكد العبيدي على ضرورة التكاتف والتعاون من جميع الجهات من أجل التغلب على هذه الأزمة الصحية، وضمان حصول المرضى على الرعاية الصحية اللازمة.