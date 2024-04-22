وفاة الشيخ عبدالمجيد الزنداني بعد صراع مع المرض في إسطنبول

المنامة - ياسر ابراهيم - توفي الداعية اليمني الشيخ عبد المجيد الزنداني عضو الهيئة العليا لحزب التجمع اليمني للإصلاح ورئيس هيئة علماء اليمن في مدينة إسطنبول التركية عمر ناهز 82 عاما.



ونقل الموقع الرسمي للإصلاح "الصحوة نت"، عن مصادر مقربة من أسرة الزنداني تأكيدها، وفاة الشيخ والعلامة الجليل رئيس هيئة علماء اليمن، بعد صراع مع المرض، وحياة حافلة بالعطاء العلمي والديني.



والزنداني أحد المناضلين والعلماء البارزين في مجال الإعجاز العلمي في القران الكريم ومؤسس جامعة الإيمان، وشغل العديد من المناصب السياسية والدينية، منها عضو مجلس الرئاسة عقب الوحدة اليمنية.



وولد الشيخ عبد المجيد الزنداني عام 1942 في قرية الظهبي بمديرية الشعر من محافظة إب في اليمن، وتلقى التعليم الأولي في الكتّاب إبان الحكم الإمامي، ثم انتقل إلى عدن، وأكمل الدراسة النظامية فيها.



ودرس الزنداني في مصر، وحصل على إجازة في الشريعة الإسلامية من جامعة الأزهر، وعاد إلى اليمن بعد ثورة 1967 وشارك في العمل السياسي.

