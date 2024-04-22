شكرا لبحثكم عن خبر محافظ المهرة يطلع على نشاط واحتياجات فروع إدارة تنمية المرأة بالمديريات والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

التقى معالي الأستاذ محمد علي ياسر، محافظ محافظة المهرة، بمكتبه اليوم، بمديرات فروع الإدارة العامة لتنمية المرأة بالمديريات، بحضور الأمين العام للمجلس المحلي الأستاذ سالم عبد الله نيمر، والوكيل الأول العميد دكتور مختار بن عويض الجعفري، والوكيلة المساعدة لشؤون المرأة الأستاذة خديجة محمد باكريت ومدير عام الشؤون المالية والإدارية الأستاذ عدنان محمد بادينار.

وخلال الاجتماع اطّلع المحافظ "بن ياسر" على خطط إدارات تنمية المرأة بالمديريات للعام الجاري 2024م. والفعاليات والأنشطة التي نفذت، وأهم مطالب واحتياجات الإدارات.

وأكد المحافظ، اهتمام السلطة المحلية بقطاع المرأة وتقديم الدعم والتسهيلات وتذليل الصعوبات أمام عمل إدارات تنمية المرأة في عموم مديريات المحافظة، مشيدا بما تحقق من إنجازات ونشاطات ملحوظة لقطاع المرأة خلال الفترة الماضية.