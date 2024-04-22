شكرا لبحثكم عن خبر محامي عفاش: نجل الحوثي يدخل السموم إلى البلاد محمية بقوات النجدة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

كشف ناشطون يمنيون، عن ضبط علي حسين الحوثي، نجل شقيق زعيم المليشيات الانقلابية، عبدالملك الحوثي، في العاصمة صنعاء، بفضيحة مدوية هزت اليمن.

وذكر المحامي محمد المسوري، أنه تم ضبط قاطرة تحمل مبيدات سامة وممنوعة، في الجمارك الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، قبل فترة قصيرة جدًا، وجرى توقيفها ومنع خروجها.

واشار المسوري إلى أن علي حسين الحوثي، المعين من عمه عبدالملك الحوثي قائداً للنجدة ، جاء بعشر سيارات على متنها مسلحين، قاموا بإخراج القاطرة بالقوة، والتي اتضح أنها تخصه شخصيًا، وقام بتهديد موظفي الجمارك بالقتل، إن هم عارضوا أوامره.

يأتي هذا فيما تفجرت فضيحة المبيدات المسرطنة والمحظورة دوليا، التي تستوردها قيادات حوثية بارزة، من دولة الكيان الصهيوني (إسرائيل) ودول أخرى إلى مناطق سيطرة الحوثيين، للاتجار وجني الأموال على حساب أرواح الناس.

وكشفت مؤخرا وثائق رسمية، من إدارة الجمارك ووزارة الزراعة في حكومة الانقلاب الحوثية، أن قيادات حوثية على رأسها التاجر الحوثي (دغسان) ومهدي المشاط (رئيس ما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى للمليشيات)، ومدير مكتبه أحمد حامد المراني، أدخلت بالقوة شحنات مبيدات اسرائيلية محظورة دوليا، ومنتهية الصلاحية، ونشرتها في الاسواق بمناطق سيطرتها.