أشادت بدوره في مقارعة الإمامة.. رئاسة الجمهورية تنعي الشيخ عبدالمجيد الزنداني

المنامة - ياسر ابراهيم - نعت رئاسة الجمهورية ببالغ الحزن والأسى، عضو مجلس الرئاسة الأسبق، فضيلة الشيخ عبد المجيد الزنداني، الذي وفاه الأجل اليوم الاثنين بعد صراع مع المرض.



وحسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" فقد أشاد بيان النعي بالمكانة العلمية للشيخ الزنداني، ودوره المبكر في مقارعة النظام الإمامي.



كما أشاد البيان بإسهامات الشيخ الزنداني المشهودة في خدمة الدعوة والسنة النبوية، مؤكدا أن الأمة خسرت برحيل الشيخ الزنداني، مناضلا جمهوريا، وعالما جليلا، وداعيا مخلصا لله ولرسوله ولكتابه الكريم.



وتقدمت رئاسة الجمهورية بخالص التعازي وعظيم المواساة لعائلة الفقيد وطلابه ومحبيه، سائلة الله أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة وأن يلهمهم جميعا الصبر والسلوان.

بدوره، عبّر الرئيس اليمني الأسبق علي ناصر محمد عن بالغ الحزن والأسى بوفاة الشيخ الجليل عبد المجيد الزنداني الذي انتقل الى جوار ربه هذا اليوم الاثنين.

وأشار علي ناصر في بيان، إلى أن الفقيد الزنداني كان أحد مشايخ اليمن الكبار والأمة العربية والاسلامية الذين أثروا بعلمهم ونشاطهم الروحي والسياسي في الحياة اليمنية خاصة في العقود الأخيرة.

وقال إن الزنداني "ترك بصمة واضحة من خلال جامعة الإيمان التي أسسها في صنعاء، أو من خلال نشاط ومواقف حزب الإصلاح الذي كان من مؤسسيه وقياداته البارزين سواء في السلطة او المعارضة، ومن خلال موقفه هذا ساهم في التغييرات التي شهدتها اليمن في سنواته الأخيرة".

وأضاف، "لقد تعرّفت على الشيخ الزنداني في عدن وصنعاء، وجرت أحاديث هامة معه حول الحاضر والمستقبل آنذاك".

وتابع: "في بداية عام 1994 كان الفقيد عضواً في مجلس الرئاسة وأتذكر أن الرئيس علي عبد الله صالح حدثني في عمان عندما جاء لتوقيع وثيقة العهد والاتفاق مع نائبه علي سالم البيض ومعظم الاحزاب والشخصيات اليمنية وقال إننا كلفنا الشيخ عبد المجيد الزنداني بقيادة الدولة أثناء غيابنا الى عمان لتوقيع وثيقة العهد والاتفاق".