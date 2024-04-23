"العليمي" يدعو الأمم المتحدة إلى التركيز على أفعال المليشيا الحوثية وليس أقوالها

المنامة - ياسر ابراهيم - دعا رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي، الثلاثاء، الأمم المتحدة إلى التركيز على أفعال وليس أقوال المليشيات الإرهابية للتحقق من جديتها في التعاطي مع جهود السلام.



جاء ذلك خلال لقائه المبعوث الخاص للأمم المتحدة هانس غروندبرغ في العاصمة السعودية وفق وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".



واستمع العليمي من غروندبرغ إلى إحاطة حول نتائج اتصالاته الأخيرة على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، والأولويات المطلوبة لإحياء مسار العملية السياسية، بما في ذلك النقاشات الجارية بشأن ضمانات وقف المليشيات الحوثية لهجماتها الإرهابية على مختلف الجبهات، والاستماع لصوت العقل، وتغليب مصالح الشعب اليمني على أي مصالح أخرى.



وأكد الدعم الكامل لجهود السعودية، والمبعوث الخاص للأمم المتحدة، من أجل إحياء مسار السلام في اليمن، والتخفيف من وطأة الأوضاع المعيشية التي فاقمتها الهجمات الإرهابية للمليشيات الحوثية على المنشآت النفطية، وخطوط الملاحة الدولية بدعم من النظام الإيراني.



كما أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي التزام المجلس والحكومة، بالتعاطي الايجابي مع كافة الجهود الرامية لإحلال السلام في اليمن بموجب المرجعيات الوطنية والاقليمية والدولية، وخصوصا القرار 2216 الذي يمثل خارطة طريق مثلى لتحقيق تطلعات جميع اليمنيين.



وجدد الرئيس التأكيد على أهمية تركيز الوساطة الأممية على أفعال وليس أقوال المليشيات الإرهابية للتحقق من جديتها في التعاطي مع جهود السلام، بما في ذلك وقف تصعيدها الحربي، وهجماتها الإرهابية على المنشآت والأعيان المدنية، وانتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان.



بالإضافة إلى وقف وعسكرة الحياة الاجتماعية، والإفراج عن كافة المحتجزين، وإنهاء إجراءاتها الأحادية المدمرة للاقتصاد الوطني، والقيود المفروضة على حركة الأموال والسلع ومرتبات الموظفين في المناطق الخاضعة لها بالقوة.

وفي وقت سابق اليوم استعرض وزير الخارجية شائع الزنداني مع غروندبرغ، الخطوات التصعيدية للحوثيين مؤخراً على المستويين العسكري والاقتصادي والتي فاقمت من الأزمة الاقتصادية وقوضت مسار العملية السياسية وفرص تحقيق السلام في اليمن.



وشدد الزنداني "على ضرورة إعادة النظر في التعاطي الأممي مع الممارسات الحوثية، ووقف انتهاكاتها العدوانية ودفعها للانخراط بجدية في مسار سياسي مبني على المرجعيات المتفق عليها وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة"، وفق الوكالة.



من جانبه أكد المبعوث الأممي، التزام الأمم المتحدة بقيادة عملية سياسية جامعة تفضي لسلام مستدام وعادل يلبي تطلعات اليمنيين وينهي الأزمة الإنسانية

