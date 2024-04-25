حجة..إصابة مدني بجروح بليغة جراء انفجار لغم حوثي في ميدي

المنامة - ياسر ابراهيم - أصيب مدني في عقده الثالث بجروح بليغة جراء انفجار لغم من مخلفات مليشيا الحوثي الإرهابية بمحافظة حجة شمال غربي اليمن.



وقال المرصد اليمني للألغام، في وقت متأخر من مساء أمس، إن مدنياً يُدعى (محمد طويل شوعي ـ 27 عاما) أصيب بجروح خطيرة منها بتر قدمه الأيسر، بانفجار لغم للحوثيين.



وأضاف أن الحادثة وقعت أثناء مرور الضحية على متن دراجة نارية في طريق فرعي قرب منزله بمنطقة "الجعدة" بمديرية ميدي.



وميدي واحدة من المدن اليمنية التي لوثتها مليشيا الحوثي الإرهابية بالألغام ضمن كل المدن المحاذية للشريط الساحلي الغربي للبلاد.

