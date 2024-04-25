الجيش الأمريكي يعلن التصدي لصاروخ باليستي حوثي وتدمير أربع مُسيّرات

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلن الجيش الأمريكي، فجر اليوم الخميس، التصدي لصاروخ باليستي وتدمير أربع مُسيّرات تابعة للحوثيين المدعومين من إيران في اليمن.

وذكرت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، في بيان على منصة إكس، أنه في يوم 24 أبريل/نيسان الساعة 11:51 ظهرا (بتوقيت صنعاء)، نجحت سفينة تابعة للتحالف في التصدي لصاروخ باليستي مضاد للسفن تم إطلاقه باتجاه خليج عدن من المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيون المدعومون من إيران في اليمن".



وأضافت "من المحتمل أن الصاروخ الباليستي المضاد للسفن كان يستهدف السفينة أم ڤي يوركتاون، وهي سفينة ترفع العلم الأمريكي وتعود ملكيتها وإدارتها للولايات المتحدة، وتضم طاقماً مكوناً من 18 أمريكياً وأربعة يونانيين من ضمن أفراد الطاقم".



وأوضحت أنه "لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار من قبل السفن الأمريكية أو التحالف أو السفن التجارية".



وفي عمليات أخرى، بين الساعة 12:07 والساعة 1:26 ظهراً، أوضحت المركزية الأمريكية، أن قواتها نجحت، في تحديد وتدمير أربع طائرات بدون طيار كانت تحلق فوق المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.



وأشارت إلى أن الصاروخ الباليستي المضاد للسفن والطائرات بدون طيار، تقرر أنهم يمثلون "تهديداً وشيكاً للولايات المتحدة والتحالف والسفن التجارية في المنطقة".



وكانت جماعة الحوثي قد تحدثت في بيان لها مساء أمس على لسان متحدثها العسكري، قد استهداف السفينة ميرسك يوركتاون ومدمرة حربية أمريكية في خليج عدن وكذلك السفينة الإسرائيلية فيراكروز في المحيط الهندي.



وتشن جماعة الحوثي المدعومة من إيران، منذ نوفمبر الماضي، هجمات بمسيرات وصواريخ على سفن شحن أثناء إبحارها في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن قبالة سواحل اليمن، وتقول إنها نصرة لغزة التي تتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة منذ السابع من أكتوبر الماضي، وأثرت تلك الهجمات سلبا على حركة الشحن والتجارة وسلاسل الإمداد العالمية.



وعلى إثر ذلك شكلت الولايات المتحدة تحالفاً عسكرياً بقيادتها، وتنفذ منذ مطلع العام الجاري إلى جانب بريطانيا ضربات تقول إنها تستهدف القدرات العسكرية للحوثيين، رداً على هجماتهم ضد سفن الشحن، قابلها الحوثيون بهجمات على السفن البحرية الأمريكية والبريطانية باعتبارهم "أهدافاً عسكرية".



