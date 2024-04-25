مليشيا الحوثي تختطف أربعة من قيادة مكتب النقل بالحديدة

المنامة - ياسر ابراهيم - اختطفت مليشيا الحوثي الإرهابية، أربعة من قيادة مكتب النقل العام بمحافظة الحديدة (غربي اليمن)، على خلفية مشاركتهم في تظاهرة احتجاجية مطلع الأسبوع الجاري.



وقالت مصادر عاملة في مجال النقل، إن مليشيا الحوثي خطفت 4 من قيادة مكتب النقل العام بمحافظة الحديدة، ونقلتهم إلى سجونها بمركز المحافظة.



وأضافت المصادر أن عملية الاختطاف جاءت بعد مشاركتهم في وقفة احتجاجية يوم السبت شارك فيها مئات السائقين العاملين في ميناء الحديدة ضد ممارسات وانتهاكات المليشيا بحق قطاع النقل.



وأشارت المصادر أن المليشيا اختطفت كلا من (عبدالحافظ أحمد الجاهلي، وصالح أحمد أبوعمر، وعبدالحميد الريشاني، وأحمد حمود القحم).



والسبت، نظم مئات السائقين العاملين في موانئ الحديدة (غربي اليمن)، بمشاركة قيادة مكتب النقل ونقابة السائقين، وقفة احتجاجية رفضا لممارسات حوثية تستهدف أعمالهم وقطع أرزاقهم.



وحسب المنظمون للفعالية، فإنها جاءت على خلفية اقتحام نافذين في مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة للموانئ الأسبوع الماضي وتحميل الشحنات التجارية عبر قاطرات حوثية تتبع مؤسسة قتلى الحوثيين بالقوة مخالفين نظام الدور الذي وقعت عليه نقابة النقل الثقيل وهيئات حوثية مختصة بالنقل.



وطالب المحتجون بتفعيل نظام الدور على جميع الناقلين، متعهدين في الوقت ذاته الاستمرار في تصعيدهم واحتجاجاتهم حتى تنفيذ مطالبهم المشروعة.



