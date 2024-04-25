تعز..ارتفاع وفيات الكوليرا إلى سبع حالات مع تفشٍ متسارع للوباء

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت السلطات الصحية في محافظة تعز (وسط اليمن)، اليوم الخميس، ارتفاع حالات الوفاة بالكوليرا إلى سبع حالات، مع تفشٍ متسارع للوباء.



وكشفت إحصائية جديدة صادرة عن مكتب الصحة بالمحافظة، ارتفاع حالات الاشتباه بالكوليرا إلى 497 حالة بينها 163 حالة مؤكدة مخبرياً.



وأوضحت الإحصائية أن حالات الوفاة المرتبطة بالوباء ارتفعت إلى سبع حالات.



في الأثناء كشفت وكيل محافظ تعز للشؤون الصحية الدكتورة إيلان عبدالحق، أن المياه الملوثة هي أحد أسباب تفشي الكوليرا، وأن الفحوصات التي أجراها المختبر المركزي سجلت أن ثمة مياه ملوثة تستعمل لري الخضار والفواكه، وأن هناك مصادر متعددة لذلك، منها ما يستخدم في بعض المخيمات أو البيوت كما سجل تلوث في مياه الآبار.



ودعت في بيان نشره إعلام السلطة المحلية، المواطنين إلى "توخي الحذر والحرص على النظافة الشخصية والنظافة العامة وغسل اليدين قبل تناول الطعام وبعد قضاء الحاجة وعدم تناول الأطعمة المكشوفة والاهتمام بغسل الخضراوات والفواكه قبل أكلها وتجنب الأطعمة الباردة في المطاعم والأسواق وغلي الماء قبل شربها وتنقيع الخضروات بالخل لمدة عشر دقائق".



وتعهدت المسؤولة المحلية بأن قيادة المحافظة تتواصل بشكل مستمر مع الجهات ذات العلاقة لمكافحة الكوليرا بما في ذلك منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية للمساهمة في دعم الجهود الرسمية للقضاء على هذا الوباء.

