أمنية تعز: تهديدات مليشيات الحوثي باستهداف ميناء المخا ستدفع باتجاه اتخاذ إجراءات مشابهة

المنامة - ياسر ابراهيم - حذرت اللجنة الأمنية بمحافظة تعز، اليوم الخميس، من أن تهديدات مليشيات الحوثي الإرهابية، غير المسؤولة، باستهداف ميناء المخا غرب المحافظة، ستدفع الدولة إلى اتخاذ إجراءات مشابهة.



جاء ذلك خلال اجتماع للجنة الأمنية برئاسة المحافظ نبيل شمسان، لمناقشة الأوضاع والمستجدات العسكرية والأمنية والإجراءات المتعلقة بتعزيز الحماية للمنظمات الدولية، وفق إعلام المحافظة.



وتطرق شمسان الى استمرار المليشيات الحوثية بالتصعيد وتقويض التوجهات لعملية السلام مستعرضا الأوضاع الاقتصادية وتوجهات السلطة المحلية لتحقيق التعافي والبدء بتنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتوجهات الحكومية للمرحلة القادمة.



وقالت اللجنة الأمنية بتعز، إن تهديدات المليشيات الحوثية المتكررة باستهداف مطار المخا غير المسؤولة تدفع باتجاه اتخاذ إجراءات مشابهة من الدولة والحكومة لوقف هذا التعنت تجاه المحافظة وأبنائها.



وأكدت أن مطار المخا الذي يعد النافذة التي ستخفف المعاناة الإنسانية ليس لأبناء المحافظة فقط ولكن لكل أبناء الوطن.



ولأكثر من مرة، هددت مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، باستهداف المطار الذي أنشأته الحكومة حديثا، بمزاعم "منع أي استعمال من قبل أميركا وإسرائيل"



من جانب أخر، استعرض أركان حرب محور تعز اللواء عبدالعزيز المجيدي خلال الاجتماع، الأوضاع العسكرية في الجبهات والهجمات المتصاعدة بالطيران المسير والقصف المدفعي ونشر القناصات وسقوط عدد من الشهداء والجرحى منذ مطلع العام الجاري.



وأشار اللواء المجيدي، إلى استمرار التصعيد مليشيات الحوثي وتفخيخ عقول الشباب في المناطق الخاضعة لسيطرتها بجانب الدفع بتعزيزات للجبهات، مؤكدا أن أبطال الجيش الوطني بجاهزية عالية للتصدي للمليشيات وخوص معركة التحرير الفاصلة.



كما استعرض مدير إدارة شرطة المحافظة العميد منصور الاكحلي تقريرا حول الأوضاع الأمنية ونسبة الجرائم والضبط والجهود الأمنية لتعزيز الأمن والاستقرار.



الى ذلك استعرض مدير مكتب التخطيط والتعاون الدولي نبيل جامل تقريرا حول أداء المنظمات الدولية وتدخلاتها الطارئة والمستدامة واستعداداها دعم الخطة الاقتصادية والاجتماعية للمحافظة وجهود غرفة العمليات المشتركة التي شكلها المحافظ لتعزيز الحماية الأمنية للمنظمات الدولية، مشيدا بالتنسيق العسكري والأمني المشترك وتحقيق نتائج متقدمة في مجال تعزيز جهود الأمن والاستقرار للمحافظة.

