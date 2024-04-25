بريطانيا: البحرية الملكية أسقطت صاروخا أطلقه الحوثيون لاستهداف سفينة تجارية

قالت بريطانيا يوم الخميس إن السفينة (دياموند) التابعة لسلاح البحرية الملكية أسقطت صاروخا أطلقته جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران من اليمن لاستهداف سفينة تجارية، وفق ما أفادت وكالة "رويترز".



وذكر وزير الدفاع البريطاني جرانت شابس في بيان "تواصل بريطانيا التمركز في طليعة الرد الدولي على الهجمات الخطيرة على سفن تجارية من قبل الحوثيين المدعومين من إيران، وهي هجمات أزهقت أرواح بحارة دوليين".



وفي وقت سابق اليوم، قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إن ربان سفينة أبلغ عن سماع دوي انفجار وتصاعد دخان على بعد 15 ميلا بحريا جنوب غرب عدن. وأضافت أن قواتها تقدم الدعم للسفينة المستهدفة.



وأشارت إلى أن الحادث رقمه 65 منذ بداية التوتر في البحر الأحمر قبل أشهر، وأفادت بأنه وقع عند الساعة (07:15 صباحا بالتوقيت العالمي).ونقلت الهيئة البريطانية عن الربان قوله إن السفينة وجميع أفراد الطاقم بخير.



ولم يوضح البيان البريطاني ملابسات الانفجار وسببه. بيد أن هذه الأحداث عادة ما ترجع لهجمات بدأت تنفيذها جماعة الحوثي ضد سفن في البحر الأحمر بعد اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة قبل نحو 7 أشهر.



وكانت جماعة الحوثي أعلنت في وقت سابق عن تنفيذ ضربات ضد سفينتين أميركيتين وأخرى إسرائيلية.



كما أعلنت الولايات المتحدة اليوم الخميس أن قوات التحالف الذي تقوده أسقطت قبالة سواحل اليمن صاروخا مضادا للسفن و4 طائرات مسيرة أطلقها الحوثيون في اليوم السابق.



وقالت القيادة الوسطى الأميركية "سنتكوم" في بيان "نجحت سفينة حربية تابعة للتحالف في تدمير صاروخ باليستي مضاد للسفن" تم إطلاقه من مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.



وأضاف البيان أن الصاروخ كان يستهدف على الأرجح سفينة الشحن "إم في يوركتاون" التي ترفع العلم الأميركي، مشيرا إلى عدم وقوع إصابات أو أضرار.



وقال الجيش الأميركي أيضا إنه دمّر 4 طائرات مسيّرة في المنطقة أطلقها الحوثيون بعد وقت قصير من إطلاق الصاروخ.



وأوضح البيان أن الجيش حدد أن "الصاروخ الباليستي المضاد للسفن والطائرات المسيّرة تمثل تهديدا وشيكا على سفن الولايات المتحدة والتحالف والسفن التجارية في المنطقة".



المصدر: وكالات