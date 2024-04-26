الحوثيون يعلنون استهداف سفينة إسرائيلة في خليج عدن

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلن الحوثيين مساء الخميس، استهداف سفينة إسرائيلية في خليج عدن، وأهداف تابعة للاحتلال جنوبي فلسطين المحتلة، بعدد من الصواريخ والطائرات المسيرة، وفي وقت سابق أعلنت البحرية البريطانية اسقاط صاروخ أطلقه الحوثيين.



وقال المتحدث العسكري للحوثيين في بيان "أن قواتهم استهدفت السفينةً الإسرائيليةًMSC DARWIN في خليج عدن، بعدد منَ الصواريخ البحرية والطائرات المسيرة، وأطلقت عدد من الصواريخ الباليستية المجنحة على عدد من اهداف الاحتلال في منطقة أم الرشراش جنوبي فلسطين المحتلة".



جاء ذلك بعد اعلان بريطانيا إن السفينة (دياموند) التابعة لسلاح البحرية الملكية أسقطت صاروخا أطلقته جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران من اليمن لاستهداف سفينة تجارية، وفق ما أفادت وكالة "رويترز".



وذكر وزير الدفاع البريطاني جرانت شابس في بيان "تواصل بريطانيا التمركز في طليعة الرد الدولي على الهجمات الخطيرة على سفن تجارية من قبل الحوثيين المدعومين من إيران، وهي هجمات أزهقت أرواح بحارة دوليين".



وأمس الخميس، قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إن ربان سفينة أبلغ عن سماع دوي انفجار وتصاعد دخان على بعد 15 ميلا بحريا جنوب غرب عدن. وأضافت أن قواتها تقدم الدعم للسفينة المستهدفة.



وأشارت إلى أن الحادث رقمه 65 منذ بداية التوتر في البحر الأحمر قبل أشهر، وأفادت بأنه وقع عند الساعة (07:15 صباحا بالتوقيت العالمي). و نقلت الهيئة البريطانية عن الربان قوله إن السفينة وجميع أفراد الطاقم بخير.



والأربعاء أعلنت كانت جماعة الحوثي تنفيذ ضربات ضد سفينتين أميركيتين وأخرى إسرائيلية. كما أعلنت الولايات المتحدة اليوم الخميس أن قوات التحالف الذي تقوده أسقطت قبالة سواحل اليمن صاروخا مضادا للسفن و4 طائرات مسيرة أطلقها الحوثيون في اليوم السابق.



وقالت القيادة الوسطى الأميركية "سنتكوم" في بيان "نجحت سفينة حربية تابعة للتحالف في تدمير صاروخ باليستي مضاد للسفن" تم إطلاقه من مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن. وقال الجيش الأميركي أيضا إنه دمّر 4 طائرات مسيّرة في المنطقة أطلقها الحوثيون بعد وقت قصير من إطلاق الصاروخ.





المصدر: يمن شباب نت + وكالات