اليمن.. تجدد الاشتباكات بين قوات الجيش ومليشيا الحوثي شرق مدينة تعز وريفها الغربي

المنامة - ياسر ابراهيم - تجددت الاشتباكات بين قوات الجيش الوطني ومليشيا الحوثي الإرهابية، في جبهات مدينة تعز والريف الغربي للمحافظة، إثر اعتداءات شنتها المليشيا باتجاه مواقع الجيش.



وقال المركز الإعلامي لمحور تعز، في وقت متأخر من مساء الخميس، إن اشتباكات متقطعة اندلعت بين قوات الجيش ومليشيا الحوثي في عقبة منيف شرقي مدينة تعز.



وأضاف أن ذلك تزامن مع قصف بقذائف الهاون شنته المليشيا على مواقع الجيش بالجبهة.



وفي وقت سابق من أمس الخميس، أحبطت قوات الجيش محاولة تسلل لمليشيا الحوثي إلى منطقة القحيفة بمديرية مقبنة في الريف الغربي للمحافظة.



وبين الفينة والأخرى تعاود مليشيا الحوثي الإرهابية مهاجمة مواقع الجيش في عدد من جبهات المحافظة والأحياء المدنية في المدينة التي تحاصرها منذ عشر سنوات.

