شبوة..وفاة وإصابة أربعة أشخاص في حادثة سير مُروّعة بمدينة عتق

المنامة - ياسر ابراهيم - توفي شخص وأصيب ثلاثة آخرون إثر حادثة سيّر مروّعة في مدينة عتق عاصمة محافظة شبوة (جنوب شرق اليمن).



وقالت مصادر محلية، إن سائقا لدراجة نارية يُدعى "عبدالله حسين كرموح" توفي في حادثة صدم بسيارة هايلوكس في محطة باسويد بمدينة عتق، عصر أمس الخميس، فيما أصيب سائق السيارة "محمد حسين جعرة الراعبي" واثنين آخرين كانوا إلى جواره.



وأضافت المصادر أن سائق الدراجة النارية قطع الطريق العام بصورة مخالفة للسير ليتعرض لحادثة صدم من قبل السيارة التي كانت تسير بطريقة مسرعة.



وأوضحت المصادر أن السيارة صدمت الدراجة النارية وارتطمتا معاً بمؤخرة شاحنة كانت تقف على جانب الطريق، ماتسبب بوفاة وإصابة أربعة أشخاص وأضرار كبيرة في الدراجة النارية والسيارة.



ولفتت المصادر إلى أنه جرى نقل المتوفي إلى ثلاجة الموتى، والمصابين إلى المستشفى للعلاج.

