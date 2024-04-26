شركة أمبري: تلقينا بلاغا عن حادثة على بعد 15 ميلا بحريا من المخا باليمن

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري، مساء الجمعة، إنها تلقت بلاغا عن واقعة على بعد 15 ميلا بحريا إلى الغرب من المخا باليمن، وفق ما أفادت وكالة رويترز.

وأشارت الشركة إلى أنها تحقق في الأمر وستقدم معلومات جديدة حال توفرها.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم"، أنها نجحت في الاشتباك مع زورق مسير غير مأهول وطائرة بدون طيار، في مناطق يسيطر عليها الحوثيون باليمن، مضيفة أنها "دمرتهما".



وذكرت "سنتكوم" عبر تدوينة في منصة "إكس"، أن الزورق والطائرة كانا "يمثلان تهديدا وشيكا للسفن الأميركية والتحالف والسفن التجارية في المنطقة" في الحادث الذي وقع، الخميس.



وقالت القيادة إن هذه الإجراءات تتخذ "لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية أكثر أمانا وأمانا للسفن الأميركية والتحالف والسفن التجارية".



وفي سياق آخر، قالت القيادة الأميركية إنه تم إطلاق صاروخ باليسيتي مضاد للسفن من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن إلى خليج عدن، الخميس.



وأضافت: "لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار من قبل السفن الأميركية أو التحالف أو السفن التجارية".



ويشن الحوثيون الذين يُسيطرون على جزء كبير من ساحل اليمن المطل على البحر الأحمر، هجمات بصواريخ ومسيرات ضد سفن تجارية منذ أشهر، "تضامنا" مع الفلسطينيين في قطاع غزة، حيث تشن إسرائيل حربا ضد حركة غزة. في المقابل شكلت واشنطن، تحالفا متعدد الجنسيات في ديسمبر "لحماية حركة الملاحة البحرية".

المصدر: وكالات