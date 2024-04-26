شكرا لبحثكم عن خبر الزُّبَيْدي يمنح إهالي المعلا موقعاً لإنشاء متنفس اسري مطل على البحر والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

خاص -المركز الاعلامى م المعلا

عبر الاستاذ عبدالرحيم جاوي مدير عام مديرية المعلا عن خالص الشكر والامتنان للرئيس القائد عيدروس قاسم.الزُّبَيْدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي لتوجهياته الصادرة بخصوص تمكين السلطة المحلية في المعلا للموقع المحاذي لمركز الإنزال السمكي (الدويكيارد) وحاليا يتم متابعة هئية الأراضي لاستكمال تنفيذ التوجيهات لغرض انشاء متنفس مطل على البحر لأهالي المديرية هو الأول من نوعة كون المديرية رغم إطلالتها البحرية تفتقد لمتنفس يتمتع بإطلالة على البحر كما أشاد مدير عام مديرية المعلا بجهود معالي وزير الدولة محافظ العاصمة عدن الاستاذ احمد حامد لملس لرعاييته لمشروع شلالات ومدرجات عقبة المعلا قيد التنفيذ حاليا وسيشكل اضافة كبيرة في متنفسات العاصمة عدن ومما سبق يعكس حرص واهتمام القيادة لاستعادة المظهر الجمالي والحضاري لعدن وتوفير مواقع الترفيه والمتنقسات المجانية لأهالي العاصمة.

جاء ذلك خلال لقاء إعلامي لمدير عام المديرية مع منصة سؤال بلس سينشر قريبا وتناول اللقاء جملة من القضايا الخاصة بمديرية المعلا .