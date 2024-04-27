إب: مليشيا الحوثي تخطف إمام مسجد بسبب صلاة الغائب على الشيخ الزنداني

المنامة - ياسر ابراهيم - اختطفت ميلشيات الحوثي اليوم الجمعة، إمام مسجد بسبب أداء صلاة الغائب على الشيخ الراحل عبد المجيد الزنداني، في قرية اليهاري بريف إب وسط اليمن.



وأفادت مصادر محلية "إن مليشيا الحوثي اختطفت محمد عقلان إمام مسجد بعد تأديته صلاة الغائب على الزنداني الذي وافته المنية هذا الأسبوع في تركيا".



وقال الناشط إبراهيم عسقين "إن مليشيا الحوثي خطفت الإمام عقلان، من قرية اليهاري بريف إب، بعد إمامته صلاة الجمعة، ونقلته إلى أحد سجونها".



وكشف، "أن عناصر مليشيا الحوثي وضعت إمام المسجد عقلان في سجن يقع في منطقة المجمعة"، التابعة لمديرية حبيشة في ضواحي مدينة إب.



وتوفي الشيخ الزنداني (1942- 2024) الاثنين الماضي 24 إبريل/ نيسان الحالي، بعد معاناة مع المرض خلال الأسابيع الماضية، وتمت الصلاة عليه في جامع السلطان محمد الفاتح بمدينة إسطنبول التركية، وجرى تشييعه بمشاركة الآلاف بينهم علماء من الجاليات العربية.



وتشهد محافظة إب مقاومة اجتماعية واسعة ضد الحوثيين تتمثل في تبني سلوكيات وشعارات تغيض الحوثي وتناهضه في كل مجال ممكن، وسبق وان شهدت احتجاجات واسعة ضد الميلشيات.