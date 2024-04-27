الجيش الأمريكي: الحوثيون أطلقوا ثلاثة صواريخ باليستية على سفينتين بالبحر الأحمر

المنامة - ياسر ابراهيم - قال الجيش الأمريكي، اليوم السبت، إن الحوثيين المدعومين من إيران، أطلقوا (الجمعة) ثلاثة صواريخ باتجاه سفينتين في البحر الأحمر، أصيبت إحداهما بأضرار طفيفة.



وذكرت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، في بيان على منصة إكس "في يوم 26 أبريل/نيسان عند الساعة 5:49 مساءً (بتوقيت صنعاء)، أطلق الإرهابيون الحوثيون المدعومين من إيران ثلاثة صواريخ باليستية مضادة للسفن من المناطق الخاضعة لسيطرتهم في اليمن باتجاه البحر الأحمر".



وأوضحت أن الصواريخ استهدفت سفينة (أندروميدا)، وهي سفينة مملوكة للمملكة المتحدة وترفع علم بنما وتديرها سيشيل. التي أصيبت بأضرار طفيفة، لكنها واصلت الابحار.



وأشارت إلى أن إحدى الهجمات الصاروخية وقعت بالقرب من السفينة (مايشا)، وهي سفينة ترفع علم أنتيغوا/بربادوس وتدار من قبل ليبيريا.



وفي وقت سابق الجمعة أعلنت جماعة الحوثي استهداف سفينة النفط البريطانية (أندروميدا ستار) بعدد من الصواريخ في البحر الأحمر بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة وزعمت إصابتها بشكل مباشر.



وتشن جماعة الحوثي المدعومة من إيران، منذ نوفمبر الماضي، هجمات بمسيرات وصواريخ على سفن شحن أثناء إبحارها في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن قبالة سواحل اليمن، وتقول إنها نصرة لغزة التي تتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة منذ السابع من أكتوبر الماضي، وأثرت تلك الهجمات سلبا على حركة الشحن والتجارة وسلاسل الإمداد العالمية.



وعلى إثر ذلك شكلت الولايات المتحدة تحالفاً عسكرياً بقيادتها، وتنفذ منذ مطلع العام الجاري إلى جانب بريطانيا ضربات تقول إنها تستهدف القدرات العسكرية للحوثيين، رداً على هجماتهم ضد سفن الشحن، قابلها الحوثيون بهجمات على السفن البحرية الأمريكية والبريطانية باعتبارهم "أهدافاً عسكرية".



