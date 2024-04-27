شكرا لبحثكم عن خبر قوات درع الوطن تتسلم جبهات القتال شمالي لحج والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - انتشرت قوات درع الوطن، اليوم، على كامل الشريط الحدودي المتاخم لمديرية طور الباحة بمحافظة لحج. وتمت صباح اليوم عملية الاستلام والتسليم بين اللواء الرابع حزم وقوات درع الوطن، في جبهتي عيريم وحيفان. ويشكل الشريط الحدودي مع مليشيات الحوثي مساحة كبيرة تمتد من القبيطة شرقا إلى المقاطرة غربا . وتعتبر مسرح عمليات تشهد بين الفينة والأخرى اشتباكات ومواجهات مع مليشيات الحوثي الارهابية.

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