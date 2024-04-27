مسؤول أميركي: نحقق في حادثة تحطم مسيرة أميركية في اليمن

قال مسؤول دفاعي أمريكي، لشبكة CNN الأميركية، السبت، إن طائرة بدون طيار تابعة للقوات الجوية الأمريكية تحطمت في اليمن.



وأضاف المسؤول: "يمكننا أن نؤكد أن طائرة بدون طيار تابعة للقوات الجوية الأمريكية من طراز MQ-9 تحطمت في اليمن في الصباح الباكر من الجمعة (بتوقيت صنعاء)، ويجري التحقيق في الحادث".



وفيما ذكر أنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات جراء الحادث، لم يشير إلى مكان تحطمها.



وكان الناطق العسكري للحوثيين أعلن مساء الجمعة، "إسقاط طائرة أمريكية نوعMQ9 في أجواء محافظة صعدة، وذلك أثناء قيامها بتنفيذ مهامَ عدائية، وتم استهداف الطائرة بصاروخ (لم يذكر نوعه)".



وقبل ذلك كشفت شبكة أمريكية عن تحطم طائرة أمريكية بدون طيار من طراز MQ-9 Reaper قبالة سواحل اليمن هذا الأسبوع، ومن المحتمل أن المتمردين الحوثيين أسقطوها، وفقًا لمسؤول أمريكي.



ونقلت شبكة CBS الأمريكية "أن الحوثيين أسقطوا طائرتين أخريين من طراز MQ-9 منذ نوفمبر، الأولى في أوائل نوفمبر ثم أخرى في فبراير".



وتبلغ تكلفة كل طائرة بدون طيار حوالي 30 مليون دولار، وفقًا لخدمة أبحاث الكونجرس. بمعنى أن مجموع تكلفة الطائرات التي اسقطت قبالة اليمن 90 مليون دولار أمريكي.



وتعد الطائرات بدون طيار التي تحلق قبالة سواحل اليمن جزءًا من جهود الجيش الأمريكي للمساعدة في الدفاع عن السفن التجارية والعسكرية ضد الهجمات المستمرة التي يشنها الحوثيون، وفق الشبكة الأمريكية.



المصدر: يمن شباب نت+ الصحافة الأميركية