حجة.. مقتل طفل وإصابة مدني آخر برصاص مسلح حوثي

المنامة - ياسر ابراهيم - أقدم أحد مسلحي مليشيا الحوثي الإرهابية على قتل طفل وإصابة مدني آخر في إحدى بلدات محافظة حجة (شمال غرب اليمن).



ونقل موقع "الثورة نت" الرسمي، السبت، عن شهود عيان القول "إن مسلحاً حوثياً عينته المليشيا حارساً لمدرسة الفاروق في مديرية أفلح اليمن شمال محافظة حجة، أقدم على قتل طفل وإصابة مواطن آخر، ومنع المواطنين من الاقتراب منهما لمدة ساعات".



وأضاف شهود العيان إن المسلح الحوثي "سعيد محمد سهل" أطلق الرصاص مباشرة على الطفل "زيد ثابت سهل" أثناء محاولته الدخول إلى المدرسة التي يعمل الجاني حارساً فيها.



وتابع الشهود ان مواطن آخر يُدعى "خالد محمد بريط" كان متواجداً مكان الجريمة تعرض هو الآخر لإطلاق نار من الجاني بسبب استنكاره لإطلاق النار على الطفل "سهل".



وأكد الشهود بأن المسلح الحوثي منع المواطنين من الاقتراب من الضحايا حتى فارق الطفل الحياة، فيما تُرك الشاب "بريط" ينزف لوقت طويل، قبل أن يتم إسعافه لاحقاً ونقله إلى صنعاء ليدخل على إثرها العناية المركزة.



وأشار الموقع الرسمي إلى أن المسلح الحوثي أحد خريجي المراكز الصيفية الحوثية، وسبق أن ارتكب عدة جرائم، دون أن يحاسبه أحد، مستندا في ارتكابها إلى مشرفي الحوثي في المنطقة لحمايته.

