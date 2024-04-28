شكرا لبحثكم عن خبر "الداؤودي" و"باخبيره" يتفقدان إصلاح أنبوب المياه المغذي لمديرية المنصورة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

عدن - محمد القادري:

تفقد مدير عام مديرية المنصورة بالعاصمة عدن، أحمد علي الداؤودي، ومدير عام المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بالعاصمة، المهندس محمد بن محمد باخبيره، اليوم "الأحد"، العمل في إصلاح أنبوب المياه الرئيسي المغذي للمديرية، بعد تعرضه لكسر في شارع التسعين، من قبل المنفذة لمشروع إعادة تأهيل الشارع المزدوج بين جولتي "السفينة" و"الكثيري".

وفي الزيارة، وبحضور نائب مدير عام لشؤون المياه بالمؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بعدن، المهندس بلال الشعبي، استمع "الداؤودي" و"باخبيره"، من مدير المنطقة الثانية للمياه، المهندس فيصل الشعبي، إلى شرح عن نسبة إنجاز العمل في إصلاح الأنبوب ذات قطر "20" هنش، مشيراً إلى أنه سيتم إنتهاء العمل فيه وضخ المياه مساء اليوم.

وحث مدير عام المنصورة، أحمد الداؤودي، المهندسين والفنيين بالمؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي، على مضاعفة الجهود لمعالجة إصلاح الأنبوب لما من شأنه إعادة ضخ المياه للمديرية في أسرع وقت ممكن، مشيداً - في الوقت ذاته - بالجهود المتفانية الذي يبذلها العاملين بالمؤسسة في إصلاح كسر أنبوب المياه المغذي لمديرية المنصورة.

وأعرب الداؤودي، عن اسفه الشديد واعتذاره البالغ للمواطنين عن هذا الإنقطاع والمفاجئ للمياه والخارج عن إرادة السلطة المحلية بمديرية المنصورة والمؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بالعاصمة عدن.

حضر الزيارة، عضو الهيئة الإدارية للمجلس المحلي بالمديرية - رئيس لجنة الخدمات - عارف ياسين.