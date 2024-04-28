الاحتلال يرتكب 7 مجازر بغزة وارتفاع عدد الشهداء إلى 34 ألفا و454

المنامة - ياسر ابراهيم - أوقعت غارات لطيران الاحتلال الإسرائيلي شهداء وجرحى في قطاع غزة مع دخول الحرب يومها الـ205، وسط تجدد التحركات لإبرام صفقة بين حركة حماس وإسرائيل. وبينما لا تزال تهديدات العملية البرية محدقة بمدينة رفح، شنّ طيران الاحتلال غارة على أحد أحيائها، مخلّفاً 10 شهداء وعدداً من المصابين.



وأعلنت وزارة الصحة في غزة، الأحد، ارتفاع حصيلة الحرب الإسرائيلية على القطاع إلى 34 ألفا و454 شهيدا و77 ألفا و575 إصابة منذ 7 أكتوبر 2023، جراء ارتكاب 7 مجازر ضد عائلات في القطاع خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وقالت الوزارة بتقرير إحصائي في اليوم 205 للحرب: "الاحتلال الإسرائيلي يرتكب 7 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 66 شهيدا و138 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية".



وأكدت الوزارة "ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي الى 34 و454 شهيدا و77 ألفا و575 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي".



وبيّنت أنه "لا زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم"، وذلك في ظل القيود والحرب الإسرائيلية المتواصلة.



"أونروا": أنباء عن وفاة طفلين على الأقل بسبب الحر في غزة



أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" تلقيها أنباء تفيد بوفاة طفلين على الأقل، بسبب موجة الحر في قطاع غزة.

جاء ذلك، في بيان عبر حسابها على منصة "إكس"، الأحد، بشأن الوضع الإنساني المتدهور في غزة، في ظل الهجمات الإسرائيلية. ولفتت الوكالة إلى أن الأطفال يدفعون الثمن الأكبر، ودعت إلى وقف فوري لإطلاق النار.



وأكد البيان أن النازحين في غزة لا يحصلون إلا على لتر واحد من المياه يومياً في المتوسط، وهو أقل بكثير من الحد الأدنى اليومي البالغ 15 لتراً وفق المعايير الدولية.

وشدد البيان على أن الأوضاع الإنسانية في غزة تزداد سوءا بسبب ارتفاع درجات الحرارة، وأورد تصريحات مفوض عام أونروا، فيليب لازرايني، بهذا الخصوص. ولفت لازاريني إلى تلقيهم تقارير تفيد بوفاة طفلين على الأقل بسبب موجة الحر.



وأضاف متسائلا: "ما الذي يتعين تحمله أكثر؟ الموت والجوع والمرض والنزوح، والآن العيش في مبانٍ تشبه الدفيئات تحت حرارة حارقة".



المصدر: وكالات