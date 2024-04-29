شكرا لبحثكم عن خبر البنك المركزي اليمني يبدأ إجراءات تفعيل رقم الحساب الدولي «IBAN» والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

بدأ البنك المركزي اليمني إجراءات تفعيل حساب التحويلات المحلية والدولية “IBAN” ومناقشة خطة تفعيله مع البنوك، حيث اتفق البنك المركزي مع البنوك على صيغة توحيد الحسابات ومراحل التطبيق.

ويتميز الحساب البنكي الدولي بدقة التحويلات المصرفية وسرعة تنفيذها بتكلفة أقل مما يحد من أخطاء النسخ وتجنب التأخير في تنفيذ المدفوعات الإلكترونية.

ويعتبر تطبيق العمل بنظام IBAN تماشياً مع خطة واستراتيجية البنك المركزي اليمني لتدعيم برنامج الشمول المالي باليمن، وبذلك تتوافق البنوك العاملة بالسوق المصرفي اليمني مع معايير أسواق المال والأعمال الدولية الايزو 13616.

تجدر الإشارة إلى أن تطبيق منظومة الرقم المصرفي الدولي International Bank Account Number (IBAN) يهدف إلى تعظيم الأداء المالي والمصرفي للبنوك اليمنية عالميًا.