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تعز.. 11 حالة استهداف وقصف للمدنيين في المحافظة خلال شهر أبريل الجاري

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المنامة - ياسر ابراهيم - سجّلت محافظة تعز، جنوب غرب البلاد، 11 حادثة قنص وقصف واستهداف طالت المدنيين من قبل مليشيا الحوثي بمختلف مديريات المحافظة خلال شهر أبريل الجاري.

وقالت عضو اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن "إشراق المقطري" في تغريدة على منصة إكس: "خلال شهر ابريل الجاري، سجلت 11 واقعة قصف وقنص واستهداف بمدنيين في مديريات تعز التي ماتزال مشتعلة".

وأوضحت أن "المديريات التي شهدت تلك الحوادث هي: صالة ومقبنة والتعزية والمظفر والقاهرة وحيفان وجبل حبشي".

ونوهت المقطري إلى أن "أخر تلك الجرائم، ما حدث ظهر أمس، ـ في مديرية مقبنة ـ وجميعها خلفت قتلى واصابات واضرار بالممتلكات".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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