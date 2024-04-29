مأرب.. عزاء شعبي للشيخ الراحل عبد المجيد الزنداني بحضور أبنائه

استقبل أبناء الشيخ الراحل عبد المجيد الزنداني، الأحد، العزاء بوفاة والدهم في مدينة مأرب لليوم الثالث على التوالي، منذ بدء استقبالهم للعزاء الجمعة.



وأقيم العزاء في ساحة المؤسسة الاقتصادية، نظمته المكونات الشعبية بحضور أبناء الشيخ الزنداني، وكان أبرز المعزيين، عضو مجلس الرئاسة ومحافظة مأرب سلطان العرادةـ ورئيس هيئة الأركان العامة صغير بن عزيز.



وحضر العزاء عدد من المشائخ والشخصيات السياسية والاجتماعية، ومشاركة جمع غفير من المواطنين في تقديم واجب العزاء والمواساة لأبناء الفقيد.



واشاد الحاضرين بمناقب الشيخ ودوره الكبير في خدمة الإسلام والمسلمين مؤكدين أن رحيله خسارة فادحة للأمة الإسلامية، وأن أفكاره ومواقفه ستظل خالدة في الذاكرة.



وتوفي الشيخ الزنداني (1942 - 2024) الاثنين 22 إبريل الحالي، في إحدى مستشفيات مدينة إسطنبول التركية بعد أسابيع من المرض، وكان الشيخ غادر اليمن بعد انقلاب ميلشيات الحوثي وسيطرتها على العاصمة صنعاء.



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