100 ألف دولار لكل عملية.. واشنطن تبحث عن بدائل أرخص لإسقاط مُسيرات الحوثيين 

المنامة - ياسر ابراهيم - قال مسؤول أمريكي بوزارة الدفاع "الجهود الحالية لوقف الطائرات بدون طيار التي يطلقها المسلحون الحوثيون في اليمن تعتمد على صواريخ باهظة الثمن تطلق من مدمرات البحرية أو الطائرات المقاتلة"، موضحا أن السعر الحالي "أصبح باهظ الثمن للغاية".

ووفق موقع task and purpose العسكري الأميركي، "بعد أشهر من إسقاط الطائرات بدون طيار في الشرق الأوسط، أصبحت تكلفة تلك الاعتراضات مرتفعة للغاية"، وفقًا لرئيس مشتريات الأسلحة في البنتاغون، ويليام لابلانت.

وقال لابلانت "إن الجهود المبذولة لإسقاط الأنظمة الجوية المسيرة تتجاوز الآن 100 ألف دولار لكل عملية إسقاط".

ومنذ أكتوبر/ تشرين الأول، أسقطت القوات الأمريكية في البحر الأحمر وخليج عدن طائرات بدون طيار هجومية للحوثيين في اتجاه واحد وصواريخ أطلقت من اليمن أو قبل إطلاقها.

وبحلول منتصف ديسمبر/ كانون الأول 2023، كان ذلك قد وصل إلى أكثر من ثلاثين عملية إسقاط، وفي ربيع هذا العام، كان هناك أكثر من 130 عملية إسقاط طائرات مُسيرة أطلقها الحوثيين.

ولم يشارك الجيش الأمريكي جميع تفاصيل الأسلحة المستخدمة في هذه العمليات، ولكن الصاروخ القياسي -2، وهو صاروخ أرض جو متوسط المدى يمكن أن يكلف 2.1 مليون دولار لكل صاروخ. بحسب الموقع الأمريكي.

وبعد عدة أشهر من إسقاط الطائرات بدون طيار، من المرجح أن تكون هذه الفاتورة مرتفعة وتعزز جهود البنتاغون لإيجاد بدائل أرخص وخفض التكاليف.

يقول لابلانت "إن هدف البنتاغون هو خفض تكلفة إسقاط الطائرة بدون طيار إلى جزء صغير مما هي عليه حاليًا"، وأضاف: "إن وزارة الدفاع تريد بدائل لا تكلف سوى عشرات الآلاف من الدولارات لكل طلقة، حتى أنها قد تصل إلى 10 آلاف دولار فقط".

في حين أن بعض الطائرات التجارية الصغيرة بدون طيار التي يتم تحويلها إلى أسلحة حربية يمكن القضاء عليها بواسطة الأسلحة الصغيرة التقليدية - مثل المدفع الصغير الفعال في أوكرانيا المصنوع من ستة بنادق AK.

لكن الأسلحة الأكبر حجمًا مثل الطائرات بدون طيار التي تطلقها إيران والحوثيون تتطلب أسلحة أكثر تكلفة وتعقيدًا، ومن المرجح أن تتزايد الحاجة إلى طرق أوسع وأرخص للقضاء عليها مع تطوير الجيوش لقدرات ومخزونات غير مأهولة في المستقبل القريب.

وتجرب الولايات المتحدة بعض الأساليب الأخرى، وفي فبراير/ شباط، طلب الجيش الأمريكي مئات من طائرات Coyote 2C، وهي ذخيرة متسكعة تهدف إلى القضاء على الطائرات بدون طيار.

وفي الوقت نفسه، نشر الجيش نظام ليزر عالي الطاقة، أو نظام P-HEL في الخارج لأغراض مكافحة الطائرات بدون طيار هذا العام، حسبما أفاد موقع Military.com. وجاء هذا التأكيد بعد أن قام الجيش الأمريكي باختبار أنواع مختلفة من أسلحة الليزر المخصصة لأدوار الاعتراض على مدى الأشهر القليلة الماضية.