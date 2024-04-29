هيئة بريطانية: محاولة الهجوم على سفينة بالقرب من محافظة المهرة شرق اليمن



أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، الأحد، عن وقوع حادثة بحرية على بعد 177 ميلا بحريا جنوب شرقي قرية نشطون التابعة لمحافظة المهرة شرقي اليمن



وقالت الهيئة في بيان مقتضب على منصة إكس، تلقينا تقريرا عن حادثة (هجوم بحري) وقعت على بعد 177 ميلا بحريا جنوب شرقي قرية نشطون، مشيرة إلى أن البلاغ يشير إلى اقتراب مركب صغير على متنه 4 أشخاص من إحدى السفن.



وأوضحت أن السفينة أصبحت آمنة، وواصلت طريقها، وأن السلطات تحقق في الحادثة.



ونصحت الهيئة البريطانية السفن في المنطقة بتوخي الحذر أثناء العبور، وإبلاغها عن أي "نشاط مشبوه".



وفي السياق، أشارت الهيئة إلى أن هذه الحادثة هي الـ68 منذ بدء هجمات الحوثيين بالبحر الأحمر في نوفمبر/تشرين الثاني 2023، دون مزيد من التفاصيل.



المصدر: الأناضول