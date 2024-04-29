وفاة امرأة وإنقاذ أخرى في حادثة غرق بمجرى لسيول الأمطار في ريف إب

المنامة - ياسر ابراهيم - توفيت امرأة وتم انقاذ أخرى، بعد أن جرفتهم سيول الأمطار في إحدى بلدات محافظة إب (وسط اليمن).



وقالت مصادر محلية، إن سيول الأمطار التي شهدتها محافظة إب وأريافها مساء أمس الأحد، تسبب بسيول جارفة في عدة بلدات بالمحافظة.



وأضافت أن سيول الامطار جرفت امرأتين في قرية الشرنمة بمديرية ريف إب (شمال مركز المحافظة)، تمكن الأهالي من إنقاذ الأولى فيما جرفت السيول الأخرى إلى منطقة "منزل جوزة" ليعثر عليها وقد فارقت الحياة.



وبحسب المصادر فإن الضحية زوجة مواطن يُدعى (أكرم علي عبدة قاسم الصديق).



وتشهد محافظة إب وعدد من المحافظات اليمنية أمطاراً موسمية، وسط تحذيرات متواصلة من مركز الأرصاد بتوخي الحذر من المرور في مجاري السيول التي تشهد فيضانات مفاجئة وانزلاقات صخرية تسبب مخاطر على حياة المدنيين.

