شكرا لبحثكم عن خبر نيابة الصناعة والتجارة بـ عدن تتلف شحنة أدوية لمخالفتها معايير التخزين والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

اعلام الوزارة

أصدرت نيابة الصناعة والتجارة بالعاصمة المؤقتة عدن قرارها اليوم بإتلاف شحنة أدوية تقدر بـ 425 كرتون محلول ارواء ومكملات غذائية فيتامينات تابعة لمنظمة جلوبال في القضية الجنائية رقم (39) بسبب مخالفتها لمعايير التخزين وذلك بمتابعة وتوجيهات مباشرة من النائب العام فضيلة القاضي قاهر مصطفى.

وأشرفت على عملية الإتلاف القائم بأعمال وكيل نيابة الصناعة والتجارة القاضية الدكتورة سمية القباطي مع اللجنة المشكلة من وكيل نيابة الأمن والبحث القاضي بسام غالب ومدير عام شرطة المنطقة الحرة العميد عبدالسلام العمري ومن وزارة الصناعة والتجارة مدير عام حماية المستهلك فضل صويلح ومدير عام عمليات الوزارة عبدالسلام منصور ومن مكتب الصناعة والتجارة بعدن مدير الرقابة التموينية عمر عباد وممثلي عن وزارة التخطيط يوسف عيدروس ومصلحة الجمارك والمنطقة الحرة.

وأوضحت القاضية سمية القباطي، بعد إفراغ الحاوية سعة 40 قدم تمهيدا لإتلافها تم فرز المستلزمات الطبية والإفراج عنها وهي عبارة عن كلور منظف للارضيات وكمامات والبسه لعمليات القلب والكلى وعمليات نساء وولادة وكوافي عمليات ومقياس درجة حرارة بالاشعة فوق الحمراء وفازلين، مشيرة بأن قرار النيابة بالإتلاف جاء بناءا على طلب المستورد للتصالح مع النيابة بموجب النصوص القانونية النافذة.

وعبرت القاضية سمية، عن تقديرها للخطوة الإيجابية التي قامت بها منظمة جلوبال وما تبعها من منظمات وتجار مستوردين تقدموا بطلب إعادة شحنات الأدوية إلى بلد المنشأ بسبب استيرادهم للأدوية بحاويات حديدية جافه، مؤكدة صحة وسلامة قرار رئيس نيابة استئناف جنوب عدن القاضي وضاح باذيب والذي تم بعد دراسات مستندة إلى نصوص قانونية تقضي بإتلاف أي شحنات أدوية يتم استيرادها بطرق مخالفة حفاظا على سلامة وصحة المستهلك.

كما ثمنت الدور الإيجابي والبارز لعضو مجلس القضاء الأعلى فضيلة القاضي صباح علوان، التي سخرت وقتها لمتابعة إجراءات هذه القضايا الحساسة والهامة عن كثب وتأكيدها الدائم على ضرورة حماية المواطن من هذه الممارسات غير القانونية.

شارك في عملية الإتلاف عددا من القيادات الأمنية والأمن السياسي والقومي في المنطقة الحرة وجمع من الصحفيين والإعلاميين.