وفاة الوزير السابق اللواء أحمد مساعد حسين في سلطنة عمان

المنامة - ياسر ابراهيم - توفي صباح اليوم الاثنين، الوزير والمحافظ اليمني السابق اللواء أحمد مساعد بن حسين في أحد مشافي سلطنة عمان، إثر تدهور وضعه الصحي.



وقال رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي في برقية تعزية، إن"اليمن خسر برحيل اللواء أحمد مساعد حسين، مناضلا وطنيا جسورا، وقائدا حكيما كرس حياته لخدمة وطنه وشعبه ومجتمعه.



من جانبه أشاد رئيس الوزراء أحمد عوض بن مبارك، في بيان نعي "بالدور النضالي للواء أحمد مساعد حسين الذي كان أحد الفدائيين في صفوف الثوار ضد الاستعمار البريطاني في جنوب الوطن، وقائد الحرس الشعبي بعد قيام الثورة".



وقال بن مبارك، إن رحيل الفقيد اللواء احمد مساعد حسين، ليس خسارة لأسرته فحسب بل خسارة للوطن عموما، مشيرا إلى أنه كان رمزا من الرموز الوطنية وشخصية بارزة كرس كل جهوده لخدمة وطنه وتجلى ذلك في العديد من المواقف الشجاعة والمآثر البطولية النادرة في الدفاع عن الوطن وثورته ونظامه الجمهوري".



من هو أحمد مساعد؟

ولد اللواء أحمد مساعد حسين لعام 1946م في مديرية نصاب بمحافظة شبوة، وتلقى تعليمه الأساسي في عدن.



بعد قيام ثورة 14 أكـتوبر التحق بالجبهة القومية كمناضل وفدائي في عدن وشارك في الثورة حتى تحرير جنوب اليمن من الاحتلال البريطاني في 30 نوفمبر 1967.



أبرز المناصب التي تولاها:



- عين رئيساً للجنة العليا للرقابة الشعبية في أبريل عام 1980م.

- عين وزيرا لأمن الدولة ثم صعد إلى عضوية المكتب السياسي للحزب الاشتراكي اليمني عام 1985م.

- بعد أحداث يناير 1986م لجأ إلى صنعاء مع من الحزب الاشتراكي، وبعد تحقيق الوحدة اليمنية عـين عـضـواً للجـنـة العامة للمؤتمر الشعبي بـعـد قيام الـوحـدة عام 1990.

- قلده رئيس الجمهـورية وسامي الشجاعة والوحدة بعد حرب 1994م وعينه وزيراً للنقل عام 1995م.

- عين وزيراً للثروة السمكية عام 1997م و استمر فيها حتى عام 2000م، ثم عضواً في مجلس الشورى حتى 2004م.

- عين محافظاً لمحافظة ريمة بداية عام 2004م.

