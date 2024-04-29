مأرب.. ارتفاع الوفاة بمرض الدفتيريا إلى 4 منذ مطلع العام الجاري

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلن مكتب الصحية في محافظة مأرب اليوم الإثنين، ارتفاع حالات الوفاة بسبب مرض الدفتيريا في المحافظة إلى أربع حالات منذ بداية 2024.



وبحسب إحصائية جديدة لمكتب الصحة، فأن حالات الاشتباه بالدفتيريا بلغت 55 حالة بينها حالة إصابة مؤكدة مخبرياً.



وقال مدير عام مكتب الصحة العامة والسكان بمأرب الدكتور أحمد العبادي إن وفاة الأطفال يرجع الى عدم تحصينهم من قبل ضد الدفتيريا.



ودشن المكتب حملة تحصين طارئة ضد مرض الدفتريا، تستهدف أكثر من 15 الف طفل وطفلة من الساكنين في مخيم الجفينة ممن هم دون سن الرابعة عشر سنة بلقاح الدفتري وينفذ الحملة (280 )عامل صحي من منزل إلى منزل.



وأوضح العبادي، أن الحملة تهدف إلى محاصرة المرض ومنع تفشيه، داعيا، أولياء الأمور إلى ضرورة تطعيم أبنائهم باللقاحات ومنها الدفتيريا ووسائل الوقاية منها.



وأشار إلى أنه سيتم تزويدهم بالتعليمات الصحية الخاصة بوسائل الوقاية من وباء الكوليرا و توزيع ملصقات وبروشورات ولافتات توعوية تقوم بها فرق التثقيف الصحي.



ومؤخرا كشفت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف" عن وفاة 41 ألف طفل في اليمن خلال العام قبل الماضي جراء إصابتهم بأمراض يمكن الوقاية منها، حيث شهدت كل 13 دقيقة وفاة طفل بتلك الأمراض,



وتُشير اليونيسيف الى انخفاض مُقلق في معدلات التطعيم، حيث لا تتجاوز 41% و 46% و 55% للتطعيم ضد الحصبة وشلل الأطفال واللقاح الثلاثي على التوالي، وهي أرقام بعيدة كل البعد عن المستوى المطلوب لتحقيق المناعة المجتمعية وحماية الأطفال.

