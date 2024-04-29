المجلس الانتقالي يعلن مقتل وإصابة 17 جنديا من قواته بانفجار عبوة ناسفة في أبين

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي، مساء الإثنين، مقتل وإصابة 17 جنديا من قواته بانفجار عبوة ناسفة شرقي محافظة أبين جنوبي اليمن.



وقال المتحدث باسم قوات المجلس الانتقالي محمد النقيب في بيان، "ارتقى اليوم الإثنين، ستة شهداء وجرح 11 آخرين، من أبطال قواتنا المسلحة بمديرية مودية محافظة أبين، وذلك بعبوة ناسفة وأثناء تأدية مهامهم في ملاحقة فلول العناصر الإرهابية".



وأضاف،"نؤكد أن هذه العمليات الإرهابية الغادرة، لن تنال من عزيمة وإصرار شعبنا وقواته المسلحة في استكمال اقتلاع جذور الإرهاب الذي جرى تصديره إلى الجنوب وخاصرته محافظة أبين على مدى عقود" دون تفاصيل إضافية.

وذكر ناشطون في المجلس الانتقالي أن عبوة ناسفة انفجرت بطقم عسكري تابع للواء الثالث دعم وإسناد في الخط العام بمفرق القوز شرق مودية..