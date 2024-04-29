شكرا لبحثكم عن خبر مدير عام المنصورة يؤكد استمرار حملة إزالة المظاهر المشوهة للحفاظ على المنظر العام والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

عدن - محمد القادري

أكد مدير عام مديرية المنصورة بالعاصمة عدن، أحمد علي الداؤودي، بأن حملة إزالة المظاهر المشوهة وتنظيم الشوارع ستستمر في أعمالها حتى تحقيق كافة الأهداف المنشودة للحفاظ على المنظر العام للمديرية.

جاء ذلك، خلال تواصل مكتب الأشغال العامة والطرق بالمديرية، ممثلة بقسم عوائق البناء والمخالفات بالمكتب، أعمال حملة إزالة البسطات والباعة المتجولين، وكذا رفع هياكل السيارات، وأيضاً السيارات المتهالكة في عدد من شوارع مديرية المنصورة، بمساندة الأجهزة الأمنية، ممثلة بقوات الحزام الأمني - قطاع المنصورة -، تحت إشراف عضو الهيئة الإدارية للمجلس المحلي بالمديرية - رئيس لجنة الخدمات - عارف ياسين، وبحضور مدير مكتب الأشغال والطرق بالمديرية، المهندس رافت كوكني، ورئيسا قسمي النظافة في المديرية، فكري الزغير، وأميل فريد، وأعضاء اللجان المجتمعية.

وأشار مدير عام المنصورة، أحمد الداؤودي، إلى أهمية الحملة في تسهيل أعمال النظافة نظراً لما تسببه تلك المخالفات من تشويه للمنظر الجمالي للشوارع العامة، بالإضافة إلى الحد من الازدحامات والاختناقات المرورية، مشيداً بدور قوات الحزام الأمني بالمديرية، وكذا شرطة السير، وصندوق النظافة بعدن، على مساندتهم في تنفيذ الحملة والعمل على إنجاحها.

بدوره، أوضح مدير مكتب الأشغال العامة والطرق بالمديرية، المهندس رافت كوكني، أن حملة إزالة المظاهر المشوهة تاتي ترجمة لتوجيهات مدير عام المديرية، أحمد الداؤودي، في الحفاظ على المنظر الجمالي وابراز مناطق المديرية بمظهرها الحضاري، مؤكداً بأن حملة إزالة المخالفات ستتواصل في أعمالها وستسري دون إستثناء لجميع المظاهر المشوهة.

ولفت المهندس كوكني، بأن قسم عوائق البناء والمخالفات بمكتب الأشغال العامة والطرق بمديرية المنصورة، سيستمر في المتابعة لما تم إزالته من مظاهر مشوهة ومنع أي مخالفات جديدة على الشوارع العامة والأرصفة، مشدداً باتخاذ الإجراءات الرادعة بحق المخالفين ممن لا يتقيدون باللوائح والأنظمة النافذة.