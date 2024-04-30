الهلال الأحمر القطري يطلق مشروعا للمياه في اليمن بأكثر من مليون دولار

المنامة - ياسر ابراهيم - أطلق الهلال الأحمر القطري مشروعا تنمويا في قطاع المياه باليمن، يتضمن حفر 17 بئرا ارتوازيا، وإنشاء 4 خزانات مياه، لصالح 45800 شخص في محافظات إب وتعز ولحج وأبين، بتكلفة إجمالية تبلغ مليونا و119 ألفا و287 دولارا أمريكيا، ما يفوق 4 ملايين ريال قطري.



ويهدف المشروع إلى توفير المياه الآمنة والنظيفة للتجمعات السكنية في المناطق المحرومة، ذات الاحتياج الشديد، من خلال الاستفادة من الموارد المائية المخزونة في باطن الأرض.



وتشتمل خطة التنفيذ على عمليات الحفر والتعميق والإكساء والتغطية للآبار الارتوازية، وبناء غرف للتحكم، إضافة إلى إنشاء خزانات تجميعية للمياه، وتوفير منظومات للضخ تعمل بالطاقة الشمسية، للتخفيف من الأثر البيئي الناجم عن استخدام الوقود.



يشار إلى أن إطلاق هذا المشروع يتزامن مع الانتهاء من تأهيل وتشغيل 50 مشروعا للمياه لتغطية الاحتياجات من ماء الشرب والاستخدام الشخصي لفائدة 23,750 نسمة، في محافظات الضالع وريمه وتعز وإب، ضمن مشروع “تأهيل مشاريع المياه” بتكلفة قدرها 603,556 دولارا أمريكيا.

المصدر: وكالة قنا