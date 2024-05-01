تحت مسمى "تسهيل حركة".. - المجلس الانتقالي يفرض اتاوات مالية على شاحنات المساعدات الإنسانية (وثيقة)

المنامة - ياسر ابراهيم - فرض المجلس الانتقالي في العاصمة المؤقتة عدن (جنوب البلاد)، اتاوات مالية على شاحنات المساعدات الإنسانية الخاصة بالمنظمات الدولية.



وكشفت وثيقة صادرة عن مايسمى بالمكتب التنسيقي لشؤون المنظمات في الهيئة الاقتصادية والخدمية التابعة للمجلس الانتقالي، عن فرض المجلس اتاوات مالية قدرها 10 آلاف ريال على الشاحنة الواحدة لمدة 48 ساعة، تحت مسمى تصريح "تسهيل حركة".



وتشير الوثيقة الصادرة أمس الأول، والتي تداولها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى فرض رسوم مالية لشاحنة تابعة لمنظمة اليونيسف تحمل مكملات غذائية متوجهة من عدن إلى مدينة تعز.



يأتي ذلك ضمن سلسلة من الإجراءات والمضايقات التي يقوم بها المجلس الانتقالي على عمل المنظمات الدولية في المناطق الخاضعة لسيطرته.



يُشار إلى أن المنظمات الدولية العاملة في مجال الإغاثة الإنسانية في اليمن، تشكو بصورة دائمة من عراقيل وقيود بيروقراطية تواجهها في عموم البلاد تساهم في إعاقة وصول المساعدات إلى ملايين اليمنيين المستحقين للمساعدة.



