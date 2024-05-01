أمطار رعدية وعواصف.. تحذيرات واستعدادات في اليمن ودول خليجية تحسبا لطقس "غير مستقر"

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والإنذار المبكر في اليمن، هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة أحيانا على أرخبيل سقطرى وشرق خليج عدن وسواحل محافظات: (المهرة، حضرموت، شبوة والمناطق الداخلية المحاذية لها).



كما توقع المركز هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على أجزاء من محافظات (صعدة، عمران، حجه، المحويت، صنعاء، ذمار، ريمة، إب، تعز، الضالع، لحج، البيضاء، وأبين).



وقال المركز الوطني في نشرته، إنه من المتوقع هطول أمطار متفرقة يصحبها الرعد أحياناً على صحاري محافظات (المهرة، حضرموت، شبوة، مأرب والجوف)، واضطراب البحر حول أرخبيل سقطرى، شرق ووسط خليج عدن وجنوب البحر الأحمر ومدخل باب المندب.



وحذرالمركز، المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها من تدفق السيول في الشعاب والوديان وينصح بعدم عبورها أو التواجد في مجاريها وعدم عبور الجسور الأرضية.



كما حذر من الصواعق واتخاذ ما يلزم لتجنبها حفاظا على الأرواح والممتلكات ومن استخدام الهاتف المحمول، منبها إلى الانهيارات والانزلاقات الصخرية والطينية بسبب استمرار الهطول.



كما نبه من تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الأمطار والسحب المنخفضة أو الضباب على الطرقات الجبلية، محذرا مرتادي البحر والصيادين حول أرخبيل سقطرى، شرق ووسط خليج عدن وجنوب البحر الأحمر ومدخل باب المندب من ارتفاع الموج واضطراب البحر.



سيول في السعودية



وشهدت عدة مناطق في السعودية سيولا غمرت الطرق بفعل الأمطار الغزيرة منذ مساء الأمس وحتى فجر اليوم، ودفعت السلطات لتعليق الدراسة.



وأصدر المركز الوطني للأرصاد الإنذار الأحمر لمنطقة القصيم وعدد من المناطق الأخرى من بينها المنطقة الشرقية المطلة على الخليج العربي، والرياض ومنطقة المدينة المنورة قرب البحر الأحمر.



وحذر المركز من "أمطار غزيرة تصاحبها رياح شديدة السرعة، وانعدام الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية" في هذه المناطق.



وبحسب المركز الوطني السعودي، يتوقع أن تشمل الأمطار -التي تكون مصحوبة أحيانا بالبرد- مناطق بجنوبي الممكلة بينها نجران وجازان وعسير، وقد تؤدي لتشكّل سيول.



تحذيرات في الإمارات وقطر وعمان



في الإمارات، حذر المركز الوطني للأرصاد من أن طقس الخميس سيكون "غير مستقر"، وسيصاحبه "سحب ركامية وسقوط أمطار مختلفة الغزارة مع برق ورعد على مناطق متفرقة من الدولة"، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية (وام).



وأشار المركز إلى احتمال أن تواجه البلاد "رياحا معتدلة السرعة ونشطة وقوية أحيانًا بحيث تكون مثيرة للغبار والأتربة وتؤدي إلى تدني مدى الرؤية الافقية".



فيما أعلنت المنظومة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث "رفع مستوى التأهب والجاهزية للتعامل مع الحالة الجوية التي تشهدها الدولة"، حسب "وام".



كذلك، تقرر تطبيق نظام التعليم عن بُعد لكافة المدارس الحكومية يومي الخميس والجمعة، إلى جانب تطبيق نظام العمل عن بعد لجميع موظفي الحكومة، الخميس على أن يستثنى من ذلك الوظائف التي تتطلب التواجد في مقر العمل، وفق "وام".



من جانبها، وجهت مطارات دبي تنبيها إلى "المسافرين المغادرين عبر مطار دبي الدولي ومطار آل مكتوم الدولي الخميس، بضرورة الوصول إلى المطار قبل وقتٍ كافٍ من موعد الرحلة؛ لتجنب أي تأخيرات محتملة بسبب الازدحام المروري نظرا لتقلبات الطقس المتوقعة"، حسب ما ذكرت "وام".



وفي سلطنة عمان، قررت وزارة التربية والتعليم تفعيل نظام التعليم عن بُعد في كافة المدارس بجميع محافظات السلطنة، باستثناء مدارس محافظة الوسطى، وذلك ليوم الخميس، حسب ما نقلته وكالة الأنباء العمانية الرسمية.



وأرجعت الوزارة ذلك إلى "تأثر أجواء معظم المحافظات بهطول أمطار تتراوح غزارتها بين (20-80 ملم) مع جريان الأودية والشعاب (بسيول)".



فيما رفعت اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة "درجة الجاهزية للحدّ من تداعيات الحالة الجوية والاستجابة لبلاغات الأضرار المحتملة"، فقد دعت المواطنين والمقيمين بالبلاد إلى "أخذ كافة أسباب الحيطة والحذر، للحفاظ على سلامة الأرواح والممتلكات".



وفي قطر، حذرت هيئة الأرصاد الجوية من "رياح قوية وأمطار رعدية تصاحبها رؤية أفقية تستمر حتى الساعة السادسة صباح الخميس"، وفق ما نقلته وكالة الأنباء القطرية.



والشهر الماضي، شهدت سلطنة عمان والإمارات طقسا سيئًا، خلف في السلطنة 17 قتيلا بينهم طلاب، بينما غرقت شوارع ومرافق رئيسية وخدمية في البلدين بمياه الأمطار غير المسبوقة وقتها.



المصدر: يمن شباب نت+ وكالات