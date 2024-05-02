اخبار الخليج / اخبار اليمن

وزير سابق يهاجم الانتقالي ويؤكد: الجنوب متعدد سياسيًا والقوة وحدها لا تكفي

0 نشر
0 تبليغ

المنامة - ياسر ابراهيم - شن وزير التربية والتعليم السابق الدكتور عبدالله لملس، هجومًا عنيفًا على مليشيا الانتقالي المدعومة إماراتيًا، بعد يوم من هجوم عنيف شنّه الأخيرة على اجتماع الأحزاب السياسية اليمنية.
 
وقال "لملس" في تغريدة على منصة إكس: "على الانتقالي الاعتراف انهم ليس فرعون في زمانه.. وأن القوة لوحدها لا تكفي"، مشيرا إلى أن "الجنوب متعدد سياسيًا وفكريًا ولن يعيد تجاربه وشعاراته السابقة: كل الشعب قومية، ولا صوت يعلو فوق صوت الحزب".

وختم بالقول: "إن لم يدرك ذلك فهو من سيعيدنا الى احضان صنعاء". حسب تعبيره.

وكان المجلس الانتقالي قد هاجم الأحزاب والمكونات السياسية اليمنية على خلفية اجتماعها بعدن وإقرارها تشكيل تكتل واسع من جميع القوى والمكونات السياسية والمدنية لمواجهة الانقلاب الحوثي واستعادة الدولة.

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

Advertisements

قد تقرأ أيضا