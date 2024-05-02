وزير سابق يهاجم الانتقالي ويؤكد: الجنوب متعدد سياسيًا والقوة وحدها لا تكفي

المنامة - ياسر ابراهيم - شن وزير التربية والتعليم السابق الدكتور عبدالله لملس، هجومًا عنيفًا على مليشيا الانتقالي المدعومة إماراتيًا، بعد يوم من هجوم عنيف شنّه الأخيرة على اجتماع الأحزاب السياسية اليمنية.



وقال "لملس" في تغريدة على منصة إكس: "على الانتقالي الاعتراف انهم ليس فرعون في زمانه.. وأن القوة لوحدها لا تكفي"، مشيرا إلى أن "الجنوب متعدد سياسيًا وفكريًا ولن يعيد تجاربه وشعاراته السابقة: كل الشعب قومية، ولا صوت يعلو فوق صوت الحزب".

وختم بالقول: "إن لم يدرك ذلك فهو من سيعيدنا الى احضان صنعاء". حسب تعبيره.

وكان المجلس الانتقالي قد هاجم الأحزاب والمكونات السياسية اليمنية على خلفية اجتماعها بعدن وإقرارها تشكيل تكتل واسع من جميع القوى والمكونات السياسية والمدنية لمواجهة الانقلاب الحوثي واستعادة الدولة.