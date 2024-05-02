مباحثات يمنية - أردنية لتعزيز التعاون المشترك في المجال الدبلوماسي والمصرفي

المنامة - ياسر ابراهيم - جرت، يوم الأربعاء، مباحثات يمنية - أردنية في العاصمة عمّان، تركّزت حول تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في بناء القدرات في مجال العمل الدبلوماسي، والقطاع المصرفي.

جاء ذلك في لقائين منفصلين لسفير اليمن لدى المملكة الأردنية جلال فقره مع مدير المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية الأردنية السفيرة هيفاء الخريشه، والأخر لمحافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب أحمد مع نظيره الأردني عادل شركس.

وحسب وكالة سبأ، فقد ناقش لقاء السفير جلال فقيره مع مديرة المعهد الدبلوماسي الأردني، سبل تعزيز التعاون المشترك، وبناء قدرات الكادر الدبلوماسي اليمني.

وأكد السفير فقيرة، على ضرورة الاستفادة من خبرات المعهد الدبلوماسي في بناء قدرات الكادر الدبلوماسي اليمني، وتفعيل برنامج التعاون المشترك بين المعهد الدبلوماسي اليمني والأردني، وتبادل الخبرات، وإقامة الأنشطة المشتركة بما يخدم البلدين الشقيقين.

وأشاد بمستوى تميز العلاقات اليمنية الأردنية في كافة المجالات.. مشيرا الى تطابق وتناغم مواقف البلدين بشأن العديد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

فيما تطرق لقاء محافظ البنك المركزي اليمني ونظيره الأردني، إلى إمكانية الاستفادة من تجربة البنك الأردني في تعزيز بناء القدرات في جوانب أنظمة الدفع والتحويلات الرقمية وتلك المرتبطة بالتحديثات الجارية في نظام السويفت و الآيبان.