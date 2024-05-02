لحج.. قتلى وجرحى في اشتباكات بين مُسلحين قبلييّن وحملة أمنية في الحدّ يافع 

المنامة - ياسر ابراهيم - قتل مسلح وأصيب آخرين بينهم مدنيين، الأربعاء، إثر اشتباكات بين مسلحين قبليين، وحملة أمنية لقوات الانتقالي، في "وادي دان" بمديرية الحد، بيافع بمحافظة لحج، جنوبي البلاد.

وقالت مصادر محلية لـ"يمن شباب نت"، إن الاشتباكات اندلعت بين الحملة الأمنية المشتركة (من قوات الحزام الأمني والعمالقة) من جهة، والمسلحين القبلييّن من جهة أخرى في "وادي دان" بمديرية الحد يافع.

وبينت المصادر، أن الاشتباكات أسفرت عن مقتل شخص، وجرح آخر من جماعة الشيخ "علي هرهرة"، (وهو قيادي سابق وأحد طرفي الاقتتال)، بعد فشل الوساطة، ورفض المسلحين تسليم أنفسهم للحملة، على خلفية الاقتتال الحاصل في المنطقة.

وأوضحت المصادر، أن ثلاثة مدنيين أصيبوا بقصف للحملة الأمنية، استهدف أحد المنازل.. مشيرة إلى أنه تمّ تسليم عدد من المسلحين والقبض على آخرين، فيما لا يزال الوضع متوتر حتى اللحظة.

وكانت الحملة المشتركة من تشكيلات العمالقة، والحزام الأمني، قد انطلقت الاثنين الفائت، على خلفية الاقتتال الذي اندلع بين طرفين من قبيلة "العواكب"، الخميس الماضي، أسفر عن مقتل شخصين وجرح آخرين.