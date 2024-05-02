سكان محليون: مليشيا الحوثي تفتعل أزمة غاز منزلي في مدينة إب

المنامة - ياسر ابراهيم - افتعلت مليشيا الحوثي الإرهابية، أزمة معروض في مادة الغاز المنزلي بمركز محافظة إب (وسط اليمن).



وقال سكان محليون لـ "يمن شباب نت"، إن مليشيا الحوثي أوقفت منذ مابعد عيد الفطر المبارك تزويد وكلاء بيع الغاز في أحياء وحارات إب، بمادة الغاز المنزلي دون معرفة الأسباب.



وأضاف السكان أن عشرات المركبات الخاصة بالوكلاء المعتمدين لدى الشركة اليمنية للغاز، متوقفة منذ أسابيع في محطة التعبئة المركزية بالمحافظة "محطة مارح"، دون تزويدهم بحصصهم الدورية.



وذكرت مصادر مطلعة، أن المليشيا وجهت المحطة بعدم تزويد الوكلاء بمادة الغاز دون إبداء الأسباب، في الوقت الذي تسمح لمحطات السوق السوداء بيع المادة بأسعار أكثر من الأسعار المعتمدة لدى الوكلاء الرسميين.



ورجحت المصادر أن المليشيا تسعى من خلال إجراءاتها تلك إلى إفساح المجال لمحطات الأسواق السوداء ـ التي تعود ملكية غالبيتها لقيادات نافذة في المليشيا ـ لاحتكار المادة وبيعها بأسعار مرتفعة.

