تعز.. تنفيذ حملة أمنية لإزالة العشوائيات والاستحداثات في محيط حديقة السلامي

نفذت السلطة المحلية بمحافظة تعز، اليوم الخميس، حملة أمنية واسعة لإزالة العشوائيات والتعديات بمحيط حرم حديقة السلامي في مديرية المظفر غربي المدينة جنوب غربي اليمن.



واستهدفت الحملة المشتركة، التي أشرف عليها وكيل أول المحافظة الدكتور عبدالقوي المخلافي المباني والقواعد والاستحداثات العشوائية في أراضي ومساحات المحيطة بالحديقة والتي جرى تشييدها من قبل متنفذين وبطرق غير قانونية، وفق إعلام السلطة المحلية.



وقال المخلافي إن السلطة المحلية الأجهزة الأمنية ستواصل عمليات إزالة العشوائيات ولن تتهاون مع المخالفين والباسطين على أراضي الدولة وممتلكات بطرق غير قانونية.



وأكد أن الدولة ستضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه المساس بالأوقاف العامة والمتنفسات، مشددا على ضرورة التقيد الصارم بالبرنامج واللوائح والقوانين للإزالة والتعامل مع المخالفات على حد سواء مهما كان مركز أو مكان مرتكبيها.



كما شدد على ضرورة أن يلتزم الجميع بالمخططات العامة وعدم الاعتداء على الشوارع والمتنفسات والحدائق العامة وأماكن السيول وعدم السماح من السلطات المعنية لاحد القيام بذلك.



ولفت المخلافي إلى أن الحقوق العامة والخاصة لا تسقط لأي اعتبارات كانت وأن الحفاظ على تلك الحقوق من مسؤوليات الدولة وأجهزتها القضائية والأمنية والتنفيذية.



ودعا جميع المواطنين ووسائل الإعلام الى التعاون مع الأجهزة الأمنية لإنجاح أعمالها في هذه الحملة من أجل حماية ممتلكات الدولة وعدم الانجرار وراء الشائعات والأخبار الكاذبة التي تستهدف السلطة المحلية وجهودها في المحافظة.



وكان محافظ تعز نبيل شمسان، قد وجه بخروج حملة أمنية مشتركة بإشراف وكيل المحافظة الدكتور عبد القوي المخلافي لإزالة استحداثات والاعتداءات على مساحات تابعة لحديقة السلامة بمديرية المظفر من قبل مسلحين ومخالفين للقانون.

