وزيرا خارجية المغرب واليمن يبحثان تعزيز التعاون الثنائي

المنامة - ياسر ابراهيم - بحث وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، الخميس، مع نظيره اليمني شايع محسن الزنداني، سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين.



جاء ذلك خلال لقائهما في بانجول بغامبيا، على هامش الاستعدادات لانعقاد الدورة الـ15 لمؤتمر القمة الإسلامي، المقررة السبت والأحد المقبلين، وفق وكالة أنباء المغرب الرسمية.



وينعقد المؤتمر تحت شعار "تعزيز الوحدة والتضامن من خلال الحوار من أجل التنمية المستدامة".



وقالت الوكالة إن الوزيرين "بحثا سبل توطيد العلاقات بين البلدين، وتعزيز التعاون الثنائي بشكل أكبر في مختلف المجالات".



وأكد بوريطة، خلال اللقاء دعم بلاده "وحدة اليمن واستقراره وسيادته، بقيادة المجلس الرئاسي"، معربا عن رفضه "التدخلات الأجنبية في الشؤون الداخلية لليمن"، وفق المصدر ذاته.



ونقلت الوكالة عن الزنداني، قوله إن "المغرب واليمن تجمعهما علاقات تاريخية وأخوية على المستويات جميعها".



وأضاف الوزير اليمني أن مباحثاته مع نظيره المغربي تناولت عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، مؤكدا "دعم المغرب لحكومة اليمن وسلطتها الشرعية واستقرارها ووحدتها".​​​​​​​



ويهدد التصعيد باليمن أجواء تهدئة مستمرة منذ عامين، ضمن حرب اندلعت قبل نحو 10 سنوات بين القوات الموالية للحكومة الشرعية، مدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية، وقوات الحوثيين المدعومين من إيران، والمسيطرين على محافظات ومدن منذ سبتمبر/ أيلول 2014، بينها العاصمة صنعاء.

المصدر: وكالات