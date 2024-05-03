الرئيس القائد يعود إلى العاصمة عدن

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يزيد بن سلمان - شبوة - الرئيس الزُبيدي يعود إلى العاصمة عدن بعد زيارة عمل خارجية

عاد الرئيس القائد عيدروس قاسم الزُبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، بسلامة الله وحفظه، اليوم الجمعة، إلى العاصمة عدن بعد زيارة عمل خارجية.

ورافق الرئيس القائد في رحلة العودة عضوا هيئة الرئاسة اللواء هيثم قاسم طاهر رئيس اللجنة العسكرية والأمنية العليا، وعمرو علي البيض ممثل الرئيس للشؤون الخارجية، وعماد محمد مدير مكتب نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، والقادة العسكريون العميد محسن الوالي قائد قوات الحزام الأمني، واللواء محمد قاسم عبدالعزيز قائد اللواء الثالث صاعقة، والعميد حمدي شكري قائد اللواء الثاني عمالقة، والعميد نبيل المشوشي قائد اللواء الثالث دعم وإسناد.